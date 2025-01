Le retour d'Irvin Cardona n'a jamais été aussi proche de se réaliser. L'avant-centre, qui a fait les beaux jours de l'AS Saint-Étienne durant son prêt la saison dernière, alors que les Verts évoluaient encore en Ligue 2, pourrait en effet reposer ses valises dans le Forez et apporter une nouvelle solution offensive à Eirik Horneland. Mais qu'en pensent les supporters stéphanois ?

Irvin Cardona à l'AS Saint-Étienne, c'est 22 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Des statistiques bien supérieures aux standards actuels des buteurs stéphanois. Certes obtenues en Ligue 2 face à des équipes d'un niveau moindre, elles témoignent néanmoins de la capacité de Cardona à s'adapter au club et au jeu proposé à l'époque par Olivier Dall'Oglio. Alors que la prolongation de son bail à Saint-Étienne avait été évoquée cet été, on n'imaginait pas l'ancien Brestois revenir dans l'actualité mercato des Verts lors de cette fenêtre hivernale. Pourtant, après avoir vu des images de l'ancien buteur stéphanois, Eirik Horneland s'est montré convaincu par son profil et a souhaité s'y intéresser. Une façon également de faire revenir un joueur qui connaît bien le club et dont l'adaptation serait rapide.

Cardona : l'homme qui cochait toutes les cases !

Du côté de Cardona, l'envie de rester dans le Forez a toujours été présente. Il n'a jamais caché sa satisfaction d'avoir porté le maillot vert et d'avoir fait chavirer le stade Geoffroy-Guichard, qu'il considère comme l'un des stades où il a pris le plus de plaisir, voire celui qui lui a procuré le plus d'émotions. Il est vrai que la polyvalence de Cardona offrirait de nouvelles solutions à Horneland. Bon de la tête, il se démarquerait des attaquants actuels stéphanois, peu à l'aise dans ce domaine. Rapide, dribbleur et véloce, il s'intégrerait aisément dans le système mis en place par Horneland.

Du côté des supporters, l'envie est bien là de voir revenir celui qui a fait vibrer Geoffroy-Guichard la saison dernière. Ainsi, vous êtes plus de 80 % à être favorables au retour d'Irvin Cardona à Saint-Étienne. Un retour qui pourrait se concrétiser dès aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des supporters ! En effet, dans la mémoire des supporters, Irvin Cardona, c'est surtout cet incroyable retournement de situation face à Bordeaux, avec deux buts magistraux, ainsi que le barrage contre Metz, où il a encore une fois inscrit un doublé, redonnant le sourire aux Stéphanois. Ainsi, Irvin Cardona apparaît autant comme un joueur de grande qualité que comme un porte-bonheur, voire un Messie pour les Verts.