Lanterne rouge avec 9 points au compteur, le MHSC est plus mal que jamais en championnat. La défaite face à Angers avait fait mal aux tête montpelliéraine dimanche dernier. Pour l'heure, l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le band des héraultais n'a pas eu les effets escomptés. Fataliste après la rencontre, l'ancien coach de l'ASSE veut encore y croire et compte sur le réveil des siens. Montpellier reçoit Monaco (3ᵉ) ce vendredi soir à 19 heures.

Montpellier va mal et les chances de maintien réduisent semaine après semaine. Avec neuf points au compteur, le retard sur les concurrents commence à se creuser. Un trou de sept points sur l'ASSE, barragiste provisoire, trois points sur le Havre qui ne va guère mieux. Si les montpelliérains veulent se sauver, ils ne devront compter que sur eux-mêmes. Les finances du club ne permettront pas de transformer un effectif meurtri par les récents résultats. L'inverse pourrait même se produire puisque Savanier, Chotard, Lecomte ou encore Ferri pourraient quitter le club. Abattu après la douzième défaite de la saison dimanche dernier, Jean-Louis Gasset tente de remobiliser ses troupes en appuyant sur la corde sensible. Un électro-choc est-il encore possible ? Début de réponse ce soir. Le MHSC reçoit Monaco en ouverture de J18 de Ligue 1.

Gasset ne veut pas abandonner

Jean-Louis Gasset (entraîneur du MHSC) : « J'ai dit pratiquement mission impossible parce que j'étais vraiment sous le choc, pas que pour le résultat, pour la manière dont on a abordé ce match. C'est vrai que j'étais un petit peu K.-O.,mais on se relève de beaucoup de choses dans la vie, il y a des coups durs bien plus importants et, dès le lendemain matin, j'ai tenu un autre discours parce qu'il reste un demi-Championnat et qu'on n'a pas le droit, quand on joue l'avenir de pas mal de gens, d'abandonner. C'est moi qui dois mener cette révolte. J'essaie de trouver des mots pour la souffrance de nos familles, de nos supporters, de beaucoup de gens autour du club qui peuvent perdre leur emploi. »

18e journée

🗓 Vendredi 17 janvier 2025

🕖 19h00

🏟 Montpellier vs Monaco

📺 DAZN

19e journée

🗓 Dimanche 26 janvier 2025

🕔 17h15

🏟 Toulouse vs Montpellier

20e journée

🗓 Dimanche 2 février 2025

🕔 17h00

🏟 Montpellier vs Lens

21e journée

🗓 Dimanche 9 février 2025

🕔 17h00

🏟 Strasbourg vs Montpellier

22e journée

🗓 Dimanche 16 février 2025

🕔 17h00

🏟 Montpellier vs Lyon