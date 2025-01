Le mercato hivernal est une période cruciale pour l'ASSE, actuellement en lutte pour son maintien en Ligue 1. Parmi les noms qui circulent, celui d'Irvin Cardona revient avec insistance. L'attaquant français devrait vraisemblablement faire son retour dans le Forez. Mais une question se pose : ce transfert est-il une bonne idée pour les Verts ? Voici les points à prendre en considération.

Les arguments en faveur du retour de Cardona

Cardona, un joueur compatible avec le système Horneland

Sous la direction d'Eirik Horneland, l'ASSE adopte un jeu basé sur la polyvalence et l'engagement. Irvin Cardona est un joueur qui semble taillé pour ce style. Sa capacité à jouer comme ailier intérieur et à dépanner en pointe en fait un atout non négligeable. Son profil permettrait notamment de doubler le poste de Lucas Stassin, un des piliers du système actuel. Autre argument de taille, le retour d'Irvin Cardona serait une demande de l'entraineur lui-même. Eirik Horneland aurait été séduit lors du visionnage des images de l'ancien stéphanois. Les dirigeants veulent lui donner les moyens de réussir et font en sorte de répondre à ses demandes.

Une connaissance de l'ASSE

Cardona a déjà évolué à l'ASSE par le passé. Une réelle réussite comme en témoigne ses 10 réalisations en 22 rencontres. Une greffe immédiate entre l'ancien brestois et le Peuple Vert. Ce passif pourrait être un atout pour une intégration rapide. Il connaît plusieurs joueurs et comprend les attentes d'un club comme l'ASSE. Cette expérience précédente pourrait être un facteur d'accélération dans une saison où chaque point compte. Prêt physiquement, il pourrait intégrer le groupe dès sa signature.

Des réserves à émettre ?

Malgré son potentiel, Irvin Cardona ne s'est jamais imposé pleinement dans un championnat de première division. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : en 215 matchs disputés dans sa carrière, il a inscrit 60 buts et délivré 22 passes décisives. Si ces chiffres sont respectables, ils restent en deçà des attentes pour un joueur évoluant en élite. Il n'est pas parvenu à s'installer en Ligue 1 avec Brest, en Bundesliga avec Augsbourg ou en Liga à l'Espagnol Barcelone. À 27 ans, parviendra-t-il à percer ce plafond de verre ? C'est toute la question. Retrouver un contexte dans lequel il s'est pleinement épanouie parait être le meilleur environnement pour y parvenir.

Un salaire à négocier avec l'ASSE

L'autre point à considérer est son salaire. Même en acceptant des efforts financiers, Cardona devrait figurer parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. Attentive à la bonne gestion de sa masse salariale, l'ASSE va s'assurer de rester cohérent. Une situation d'autant plus confortable que le joueur est disposé à consentir des efforts à ce sujet.

Des atouts, mais des attentes pour l'ASSE

Irvin Cardona présente des atouts indéniables pour renforcer l'ASSE dans sa quête de maintien : sa polyvalence et sa connaissance du club sont des arguments de poids. Toutefois, ses performances passées et son impact potentiel sur la masse salariale suscitent des interrogations. Le retour de Cardona pourrait être une bonne idée à condition que le club négocie intelligemment son contrat et que le joueur se montre à la hauteur des attentes.

La balle est maintenant dans le camp des dirigeants stéphanois. Pas de quoi s'alarmer en l'état, les chances de voir Irvin Cardona de retour dans le Forez sont plus que probables pour l'heure.