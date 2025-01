L'ASSE accueille le FC Nantes ce dimanche dans un match crucial pour la course au maintien. Lors de la phase aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (2-2). Les Nantais arrivent à Geoffroy-Guichard avec une déception en tête, après leur élimination en Coupe de France face à Brest ce mercredi.

ASSE - Nantes : un tournant pour le maintien

Cette rencontre marque le début de la phase retour de Ligue 1 et pourrait s’avérer déterminante. Saint-Étienne et Nantes comptent chacun 16 points et flirtent dangereusement avec la zone de relégation. Dans le même temps, Montpellier affrontera Monaco vendredi, tandis que Le Havre se déplacera à Reims, des résultats qui pourraient redistribuer les cartes en bas de tableau.

Pallois s'attend à un gros match face aux Verts

Les Nantais restent sur une défaite à Brest en Coupe de France (2-0) et devront rapidement tourner la page pour aborder ce déplacement crucial. Après la rencontre, Nicolas Pallois et Pedro Chirivella se sont exprimés en zone mixte. Leurs propos, relayés par Ouest France, reflètent une certaine frustration.

Pedro Chirivella :

« C’est un match qui se joue dans les deux surfaces. On n’a pas été efficaces, et c’est ce qui résume cette rencontre. Ma tête en fin de match ? Je vois le ballon arriver, mais je le perds un moment à cause de la lumière. Il arrive trop vite sur moi. Jusqu’au premier but, on avait le ballon, on dominait en possession, mais sans rien créer. Puis, sur un ballon anodin, on se fait surprendre dans le dos. Ensuite, le deuxième but vient sur un coup de pied arrêté. C’est une copie conforme du match qu’on avait joué ici il y a un mois. »

Nicolas Pallois :

« On perd ce match en première mi-temps. Ce qui est frustrant, c’est le premier but, car je pense qu’il y avait hors-jeu. C’est dommage qu’il n’y ait pas la VAR en Coupe. Ensuite, les Brestois ont été cliniques : ils ont eu des occasions et les ont concrétisées, contrairement à nous. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat et sur ce gros déplacement à Saint-Étienne. Il faudra être prêts pour faire un gros match là-bas. On a montré qu’on n’a pas lâché. »