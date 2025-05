Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’ASSE reste dans le flou concernant l’organisation future de son centre de formation. Des informations révélées par Le Progrès lèvent le voile sur une situation encore incertaine en interne, à un mois de l’échéance.

Le départ de Razik Nedder, entraîneur de la réserve stéphanoise depuis près de six saisons, officialisé le 1er avril, a ouvert une nouvelle période d’incertitude du côté de L’Étrat. Ce dernier a rejoint la sélection U20 de l’Algérie. Si le club est focalisé sur le maintien en Ligue 1, ce départ souligne des zones d’ombre sur la gestion de sa pépinière.

Selon Le Progrès, les entraîneurs du centre de formation se sont vu proposer une prolongation de contrat… d’un an. Mais aucun n’a encore signé à ce jour. Une situation qui n’est pas nouvelle puisque les prolongations à durée courte et tardives deviennent une habitude : deux ans en 2021, puis un an en 2023 et 2024. Une politique RH discutable.

Un nouveau coach pour la réserve ?

Parmi les décisions urgentes à trancher figure celle de la succession de Razik Nedder. Le nom de Sylvain Gibert circule naturellement en interne. Celui qui assure l’intérim avec réussite depuis le départ de Nedder pourrait poursuivre dans ses fonctions. Gibert pourrait s’inscrire au BEFF (Brevet d’entraîneur formateur de football) via la validation des acquis de l’expérience (VAE), un impératif réglementaire puisque le centre doit compter quatre titulaires de ce diplôme pour conserver sa notation actuelle.

Autre profil mentionné : Kevin De Jesus, entraîneur des U16, récemment accepté à la formation initiale du BEFF.

Prochain projet de KSV à l'ASSE ?

Après avoir priorisé la construction de l'effectif professionnel, les nouveaux dirigeants de l'ASSE se penchent donc sur l'outil de formation. Un outil relativement performant ces dernières années, mais qu'ils souhaiteront améliorer. Un audit avait été enclenché. Plusieurs échanges ont déjà eu lieu entre les différents responsables. Reste à savoir comment le centre de formation de l'ASSE évoluera. Une certitude, la volonté de continuer à s'appuyer sur la formation. Mais nulle doute que KSV souhaitera mettre sa patte. Reste à savoir comment celle-ci se matérialisera.