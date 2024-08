Tous les regards des supporters de l’ASSE étaient tournés vers Le Chambon-sur-Lignon ce samedi en fin d’après-midi. Les Verts ont rencontré des difficultés et se sont inclinés 5-3 au cours de quatre périodes de 30 minutes. Le coach stéphanois, Olivier Dall’Oglio, a identifié plusieurs axes d’amélioration. Les Verts devront certainement se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Suivi par l’ASSE, Thierno Barry a brillé hier soir !

Thierno Barry en passe de quitter le FC Bâle ?

Ce samedi matin, nous évoquions l’intérêt prononcé de l’ASSE pour l’attaquant du FC Bâle, Thierno Barry. Ce dernier veut quitter son club cet été et l’a fait savoir à ses dirigeants. Déjà suivi par l’ASSE lors de sa saison à Beveren (20 buts et 5 passes décisives), durant laquelle il était disponible à un prix très attractif, le buteur de 21 ans est toujours dans le viseur des Verts, selon nos informations. Barry s’est vu présenter le projet et est d’accord contractuellement avec Saint-Etienne.

Le FC Bâle, qui n’était au départ pas chaud à l’idée d’un transfert, ouvre finalement la porte. Des négociations sont donc en cours entre les deux clubs afin de trouver un accord. Si les choses se présentent bien et que l’optimisme est de mise, un accord total doit donc encore être trouvé. Plusieurs clubs, dont un évoluant en Allemagne sont aussi intéressés.

Un dernier match pour Barry ?

L’attaquant de 21 ans a disputé ce samedi une rencontre de Super League avec son club. Face au Grasshopper Club Zurich, lui et ses coéquipiers se sont largement imposés sur le score de 3-0. Thierno Barry a d’ailleurs grandement contribué au succès de son équipe en inscrivant un doublé durant la rencontre (36′ et 58′). Titulaire sur le côté droitde l’attaque, il a cédé sa place au cours de la seconde période Le FC Bâle remporte ainsi son premier match de la saison, peut-être le dernier pour Thierno Barry au sein du championnat suisse. Affaire à suivre.

Qui es-tu Thierno Barry ?