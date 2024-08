Le dernier tiers de la préparation estivale de l’ASSE débute, et ce alors que les Verts se sont lourdement inclinés ce samedi contre le GF38 au Chambon-sur-Lignon (3-5). Alors que le début de la saison approche à grands pas, Olivier Dall’Oglio doit composer avec un absent de marque au milieu de terrain. Aïmen Moueffek n’a pris part qu’à une semaine de préparation sur les quatre effectuées. Et les nouvelles ne sont pas bonnes le concernant.

Une prolongation attendue par tout un peuple

Le feuilleton Aïmen Moueffek qui a tenu en haleine tous les supporters des Verts durant l’intégralité de la dernière saison, a connu un dénouement heureux au début du mois de juillet. Le 3 juillet, L’ASSE officialisait la bonne nouvelle, tant attendue et espérée : « L’histoire continue entre l’AS Saint-Étienne et Aïmen Moueffek ! Ce mercredi, le milieu de terrain de 23 ans a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2028, comprenant une option d’une saison supplémentaire. »

Mais les supporters des Verts ont dû patienter avant de recroiser leur chouchou à l’Etrat. En effet, le milieu international espoir marocain a manqué la reprise de l’entraînement pour cause de maladie. Revenu quelques jours après, il n’a pu prendre part qu’à une semaine de préparation avant de se blesser à la cuisse. Depuis, Olivier Dall’Oglio se montrait énigmatique à son sujet, se contentant seulement d’évoquer très vaguement et sans détail la blessure et sa gravité, de son milieu de terrain. Le coach stéphanois se refusait à donner toute date de potentiel retour sur les terrains.

Une blessure précoce et plus grave que prévue

Jusqu’à ce samedi 3 août, où en marge du match amical au Chambon-sur-Lignon, Olivier Dall’Oglio est revenu plus en détail sur la situation médicale de son joueur, comme le montrent les propos rapportés par l’Equipe : « Ce n’est pas une déchirure, c’est une contracture gênante en haut du quadriceps qui provoque une gêne lorsqu’il frappe. Ce n’est pas méchant, mais il faut attendre, parce que c’est mal placé. »

D’après les informations de Bernard Lions, le milieu box-to-box stéphanois devrait manquer au minimum les trois premiers matchs de la saison de Ligue 1, face à Monaco (à Louis II), au Havre (à Geoffroy-Guichard) et à Brest (à Francis-le-Blé). Cette série de trois matchs mène à la première trêve internationale. L’ASSE espère voir Aïmen Moueffek refouler les pelouses de Ligue 1 pour la première fois depuis mai 2022, au milieu le week-end du 15 septembre contre Lille, dans son jardin stéphanois, le Chaudron.