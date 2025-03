Sur sa page Facebook, le RC Joinville a communiqué : "Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature de Ainour Ali Mze à l’ASSE. Arrivé au club sur la pointe des pieds il y a maintenant 3 saisons, ce joueur de la génération 2012 a su travailler d’arrache-pied pour obtenir cette signature en centre de formation. Nous souhaitons également mettre en avant le travail effectué par ses anciens clubs : l’ES Villiers et le Paris FC. Bravo à sa famille pour le suivi et l’éducation, et merci pour la confiance accordée…"