Le centre de formation de l'AS Saint-Étienne (ASSE), basé à l'Étrat, est réputé pour son excellence. Il forme de jeunes talents grâce à des infrastructures modernes et un encadrement professionnel. Plusieurs joueurs comme William Saliba ou Wesley Fofana en sont issus, renforçant la tradition du club de promouvoir ses propres pépites.

Ce samedi 25 janvier, l'AS Saint-Étienne a célébré une étape importante pour son avenir : les signatures des contrats ANS (accord de non-sollicitation) de Danael Ndiaye et Saymon Massango, deux jeunes prodiges issus de la génération 2012 (U13). Ces jeunes joueurs, qui évoluent respectivement au poste de latéral gauche (ou défenseur central) et de joueur offensif, ont fait le choix de s'engager avec les Verts malgré l’intérêt de plusieurs clubs français.

Danael est un joueur défensif gaucher qui dispose de très bonnes qualités technique. Saymon est lui très fort dans le 1 contre 1 et est gaucher également.

Actuellement surclassés en U14 avec leur club du FC Bussy St-Georges (77), ces deux garçons incarnent le fruit d’un travail acharné, individuel et collectif, débuté dès l’âge de huit ans. Reperés par le duo Hamdane Karouni et Mahamadou Gory, ils ont acquis les bases solides nécessaires à leur progression. Sous la supervision de Mohamed, leur coach, ils ont développé les qualités techniques, tactiques et mentales qui leur ont permis de se démarquer.

La maire valide une signature à l'ASSE

La cérémonie, marquée par la présence de M. le Maire de Bussy-Saint-Georges, a également été l’occasion de saluer l’engagement de la ville dans le développement des jeunes talents. Un clin d'œil à l’environnement qui a favorisé leur épanouissement.

Pour les amateurs de football local, pas de précipitation : Danael Ndiaye et Saymon Massango évolueront encore deux saisons au sein de leur structure actuelle avant de rejoindre le centre de formation de l’ASSE en U16, à l’été 2027. Une belle opportunité pour les supporters de suivre leur progression et de continuer à les voir briller sous le maillot vert.

L’ASSE se réjouit d’accueillir ces jeunes talents et leur souhaite une carrière riche en succès. Ces signatures sont une preuve supplémentaire de l’importance accordée à la formation et au développement des jeunes joueurs au sein du club. Une belle promesse pour l’avenir des Verts !