Toujours en attente du résultat de son match contre Montpellier, l'ASSE reçoit le Paris Saint-Germain ce samedi 29 mars à 19h. Invaincu cette saison, le club de la capitale aborde une fin de saison à enjeux, avec les quarts de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa. En pleine trêve internationale, le PSG enregistre un coup dur avec la blessure de Kang-in Lee.

L'ASSE toujours dans l'incertitude

L'AS Saint-Étienne est toujours suspendu au verdict de son match contre Montpellier, qui sera officialisé le 2 avril. En attendant, les Verts doivent se concentrer sur l’immense défi qui les attend : affronter un PSG dominateur et encore invaincu cette saison. Les hommes de Luis Enrique sont focus sur leur quart de finale européen contre Aston Villa (9 et 15 avril). Ce déplacement à Geoffroy-Guichard sera l’occasion pour les Parisiens de se remettre en ordre de marche. Aujourd'hui pour eux, les enjeux en Ligue 1 restent cependant très faibles. Avec 19 points d'avance sur l'OM, ils pourraient même être sacrés champions de France ce 29 mars, s'ils s'imposent et que l'OM s'incline.

Kang-in Lee blessé en sélection avec la Corée du Sud

Parmi ces internationaux, Kang-in Lee ne reviendra pas en pleine forme. Le milieu offensif coréen s'est blessé à la cheville lors du match contre Oman (1-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Contraint de quitter prématurément le rassemblement, il a été libéré par le sélectionneur Hong Myung-bo :

"Les tests ont montré que sa blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions. Je viens d’avoir une conversation avec lui et j’ai pu réaffirmer son engagement envers l’équipe nationale. Cependant, il est tout aussi important pour son club que pour l’équipe nationale. Nous avons décidé de le laisser partir, lui et deux autres joueurs blessés de l’équipe nationale"

Le journaliste, Loic Tanzi précise que son absence devrait être de deux semaines. Il ne sera donc pas présent ce week-end face à l'ASSE.

Une pièce essentielle du collectif parisien

Depuis le début de saison, Kang-in Lee est un élément important dans le système de Luis Enrique. Polyvalent, il évolue aussi bien en meneur de jeu qu’ailier droit. De son côté l'ASSE devra composer au moins sans Maxime Bernauer, exclu contre Montpellier. Le défenseur stéphanois a écopé de deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Les stéphanois devraient également être privés d'Augustine Boakye et Aïmen Moueffek.