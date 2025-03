L’ASSE est en quête de renforts pour son département de recrutement. Deux postes sont actuellement à pourvoir : First Team Scout et Elite Academy Scout. L’opportunité pour les passionnés de détection de talents d’intégrer un club historique du football français !

L’ASSE cherche un First Team Scout, un poste clé pour l’avenir de l’équipe première. Ce recruteur aura pour mission d’identifier et d’évaluer des joueurs capables d’intégrer immédiatement l’effectif stéphanois. L'ASSE viendrait s'offrir un troisième profil de recruteur en plus d'Anthony Gillot et Jean Da Costa déjà présents au club dans ce rôle.

Missions principales :

Analyser les joueurs via la vidéo et en direct, en étudiant leurs capacités techniques, tactiques et mentales.

Développer des projections sur leur potentiel et leur adéquation avec le style de jeu de l’équipe première.

Exploiter les données analytiques pour prioriser les cibles et optimiser les ressources du recrutement.

Élaborer des rapports détaillés à destination du directeur sportif et des décideurs du club.

Profil recherché :

Expérience avérée en scouting de joueurs de haut niveau.

de joueurs de haut niveau. Maîtrise des logiciels d’analyse comme Wyscout .

. Fortes compétences analytiques et organisationnelles.

Sens de la confidentialité et du professionnalisme.

Un Elite Academy Scout pour façonner l’avenir du club

L’ASSE cherche également un Elite Academy Scout chargé de détecter les talents de demain parmi les jeunes joueurs (U15-U18) en France. Un rôle essentiel pour assurer la pérennité du club en recrutant les futurs cadres de l’équipe première.

Missions principales :

Observer et analyser les jeunes joueurs en match et en vidéo.

Construire un réseau de contacts dans le football français pour repérer les pépites émergentes.

Intégrer les données statistiques dans le processus de scouting.

Rédiger des rapports détaillés sur les profils les plus prometteurs.

Profil recherché :

Expérience en scouting de jeunes talents.

de jeunes talents. Connaissance approfondie des critères de développement des joueurs.

Maîtrise des outils comme Hudl et Wyscout .

et . Excellentes capacités relationnelles et organisationnelles.

Mobilité et disponibilité pour un planning de déplacements intensif.

Une nouvelle dynamique pour le recrutement de l'ASSE

Ces recrutements s'inscrivent dans la volonté de la nouvelle direction de donner un élan différent à la politique de recrutement du club. Le rôle d’Ilan, anciennement en charge du recrutement, a été redéfini pour se concentrer désormais sur le suivi des joueurs. Cette restructuration témoigne d’une approche plus analytique et ciblée, visant à optimiser les choix stratégiques et renforcer la compétitivité de l’ASSE sur le marché des transferts.

Le club offre la possibilité de postuler sur le Linkedin du club (lien ci-joint).