La politique des prêts à l’ASSE a souvent été critiquée ces dernières saisons. La volonté du club cet été était de prêter plusieurs jeunes joueurs, afin qu’ils évoluent à un niveau entre la Ligue 1 et le championnat National 3. Pour le moment, un seul jeune a tenté l’aventure. Il s’agit du latéral gauche Darling Bladi.

Premier match, première victoire

Le 7 juillet dernier, Darling Bladi rejoignait Bourg-en-Bresse Péronnas pour un prêt sec d’une saison. Depuis, le joueur formé à l’ASSE a réalisé une préparation complète avec le club de National 1. Et il débutait vendredi soir sa saison à Gaston Gérard, face au Dijon FCO.

Titularisé dans un rôle de piston gauche qui correspond à son profil (Saint-Etienne a validé un départ au FBBP01 pour qu’il évolue à ce poste, ndlr), Bladi a donc connu son premier match en troisième division. Rapidement réduits à 10, les Dijonnais ne se procureront pas une seule occasion franche durant cette rencontre. Il faudra attendre l’heure de jeu pour voir les choses bouger. Bien servi par l’ancien stéphanois Jordan Morel, Bryan Labissiere a donné l’avantage à Bourg-Péronnas. Le score n’évoluera plus et le FBBP01 s’offre un premier succès, déjà précieux dans la course au maintien.

De son côté, Darling Bladi a réalisé une prestation correcte et a joué 90 minutes. Pris deux fois par son vis-à-vis Ismail Diallo en première période, il a bien réagi ensuite et a parfaitement tenu son couloir. Offensivement, le piston de 20 ans a été peu servi, dans un match assez fermé où les deux équipes n’ont pas su se procurer beaucoup de situations. Sa première sortie en compétition officielle avec Bourg-Péronnas s’est en tout cas bien déroulée, avec donc un succès au bout. Bladi va désormais devoir monter en puissance et se lâcher progressivement, afin de pouvoir continuer à enchaîner les titularisations.

Crédit photo : asse.fr