L’ASSE va connaître une fin de mercato très agitée. Plusieurs joueurs sont encore attendus à différents postes, afin d’espérer un maintien serein en Ligue 1. Un attaquant (au moins), un milieu de terrain et un latéral gauche, qui devrait être Fodé Ballo-Touré, sont espérés d’ici fin août. De plus, le club recherche activement un second gardien. Depuis le départ de Green pour Burnley, Olivier Dall’Oglio a de nouveau fait savoir qu’il souhaitait enrôler une doublure capable de réellement suppléer Gautier Larsonneur, en cas de défaillance de ce dernier. Ce profil a peut-être été trouvé. Explications ci-dessous.

Brice Maubleu à l’ASSE ?

« On avance, on a plusieurs pistes. On cherche un gardien expérimenté pour aider Gautier au quotidien. On espère conclure rapidement. » Voici ce que déclarait hier le coach stéphanois, lors de la conférence de presse d’avant match.

Si plusieurs noms ont été évoqués en interne, dont l’ancien Bordelais Karl-Johan Johnsson comme révélé par But! Saint-Etienne il y a quelques jours, le futur numéro 2 de l’ASSE dans les cages pourrait bien être Brice Maubleu. Selon nos informations et celles de Métro-Sports, les Verts ont toujours le portier grenoblois dans leur viseur. Aucune proposition concrète n’était arrivée sur la table des dirigeants du GF38 jusqu’à présent, mais la donne a changé récemment. Maubleu, qui était bien titulaire face à Laval hier, s’était d’ailleurs montré très évasif à propos d’un potentiel départ, jeudi en conférence de presse.

S’il est encore trop tôt pour affirmer qu’il sera la prochaine recrue de l’ASSE, le club a en tout cas bien réactivé le dossier ces derniers jours. Reste à savoir si Grenoble acceptera de laisser partir son gardien titulaire dans la dernière quinzaine du mercato, au vu de la complexité du marché des gardiens. Et si le portier de 34 ans validera définitivement un départ dans le Forez. A suivre…