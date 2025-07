Le journaliste Sacha Tavolieri, celui qui avait annoncé en exclusivité l'arrivée de Lucas Stassin à l'ASSE, s'est exprimé sur le dossier brulant de ce mercato estival pour le space de la Tribune Verte. Extraits.

"Ce que je peux vous dire, c’est qu’effectivement, il n’est pas question que Lucas Stassin joue en Ligue 2 la saison prochaine. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il est considéré comme un échec. L’idée de rester… Je pense parler au nom de tout son entourage, pas uniquement de Lucas. Ce serait un échec général, après une saison pareille, qu’il reste en Ligue 2. Et c’est tout à fait logique de le voir comme ça. Ça n’a rien à voir avec l’amour qu’il peut avoir pour un club ou quoi que ce soit d’autre.

"Lucas est actuellement d’accord personnellement avec deux clubs" (La situation stassin à l'ASSE)

Quant au fait qu’il ait peut-être dit, dans une conversation, "oui, je vais rester", etc., la vérité, c’est que Lucas est quelqu’un de très gentil, qui ne veut pas vexer les gens. C’est dans sa nature. Donc voilà, c’est juste ça. Le gars, il ne le connaissait pas, il a vu qu’il était supporter, il a probablement insisté : "S’il te plaît, tu vas rester ?" Lucas ne va jamais lui dire non. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne va jamais lui dire la vérité cash. Alors oui, c’est peut-être un peu hypocrite, mais moi, si j’étais joueur, pareil avec les supporters : j’aurais tendance à être un peu gêné. Je ne vais pas m’asseoir 15 minutes pour expliquer pourquoi je pars, dans quelles conditions, et les circonstances qui justifient ce départ. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, tu vois. Le football moderne, ce n’est plus ce que c’était, et j’en suis bien triste. Mais effectivement, Saint-Étienne non plus n’est plus ce qu’il était. C’est une réalité.

C’est toujours une question de volonté. Il faut savoir que Lucas est actuellement d’accord personnellement avec deux clubs. Il y a un accord entre Lucas et ces clubs. Il attend que ça bouge, que le marché se réveille. Comme ce n’est pas encore le cas, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Mais dans l’esprit de Lucas, c’est déjà acté.

"Il y a des intérêts, notamment celui de Stuttgart"

Il n’y a pas encore de proposition concrète. Il y a des intérêts, notamment celui de Stuttgart, qui date déjà, mais qui est toujours d’actualité. Il y a aussi West Ham, mais ce n’est pas non plus quelque chose d’extraordinaire. Il y a également des intérêts en France. Ce sont les ventes qui vont transformer ces pré-accords entre clubs et joueur en quelque chose de concret. L’effet domino n’a pas encore eu lieu, car nous ne sommes qu’en juillet. Je pense que c’est un dossier qui va prendre du temps et encore quelques semaines.

Vu qu’on connaît les volontés des uns et des autres, Lucas Stassin ne va pas aller au clash. Les clubs connaissent le montant, ils sont au courant. Ils vont essayer de jouer leur jeu et proposer des offres plus basses, mais on obtiendra quelque chose de respectable, ce qui permettra une contre-proposition, puis un accord. Il faut savoir que les clubs les plus proches de Lucas — qu’ils soient allemands ou français — sont capables de poser 20 millions. S’ils font leurs ventes, il n’y aura aucun problème. Donc, pas besoin d’aller au clash."