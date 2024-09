Alors que l’ASSE vient de s’incliner à trois reprises, Olivier Dall’Oglio et son staff vont avoir deux semaines pour trouver des solutions. L’entraîneur des Verts va pouvoir compter sur l’avant-dernière recrue de ce mercato estival en la présence de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain de 22 ans reste sur une saison pleine avec Sunderland et aura à cœur de s’imposer sous le maillot stéphanois.

L’ASSE en quête d’équilibre

Depuis la reprise, Olivier Dall’Oglio tâtonne et peine à trouver la bonne formule. À l’image de la préparation estivale, une équipe type n’est pas dessinée pour l’heure. À l’heure actuel, les Verts comptent de (trop ?) nombreux joueurs au milieu de terrain :

Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Mathis Amougou, Florian Tardieu, Lamine Fomba, Thomas Monconduit, Louis Mouton, Pierre Ekwah ou encore Ben Old. Entre les blessures et le mercato tardif, ODO a tenté plusieurs associations dans son milieu à trois. Tardieu / Amougou / Old à deux reprises (vs Monaco et HAC). Avant de rabattre les cartes face à Brest où il avait opté pour un trident Amougou / Fomba / Davitashvili. Défaite 4-0. Un échec cuisant.

De retour de blessure, Aïmen Moueffek sera un titulaire en puissance. Les dirigeants l’ont prolongé et souhaitent s’appuyer sur l’un des maillons forts de la montée. À ses côtés, un autre pur produit stéphanois a pris de l’avance. Si tout n’est pas parfait, Mathis Amougou est l’une des rares satisfactions de ce début de saison. Reste donc une place à prendre. Une place qui devrait être destinée à Pierre Ekwah.

Pierre Ekwah pour stabiliser les Verts ?

Priorité du mercato estival, il aura fallu attendre la dernière ligne droite pour voir débarquer Pierre Ekwah. Formé à Clairefontaine, le joueur est rapidement repéré à Nantes par Chelsea. Alors qu’il n’a que 17 ans, il traverse la Manche. En quête de temps de jeu, il tentera sa chance à West Ham avant de s’imposer à Sunderland en Championship (D2 anglaise). C’est dans ce championnat particulièrement rugueux et intense que le natif Massy éclot véritablement. Recruté en janvier 2023, il prendra ses marques doucement (14 apparitions – 5 titularisations). Chose faite, il prendra rapidement une tout autre envergure dans sa nouvelle équipe. Si Sunderland termine à une modeste 16ᵉ place, Pierre Ekwah devient un titulaire indiscutable.

Titularisé à 37 reprises, il participera à 40 rencontres et inscrira même 5 buts et 2 passes décisives. Aligné dans un double pivot, le joueur de 1.89 m n’hésite pas à participer au jeu en se projetant. Il ne se cantonne pas aux tâches défensives, mais s’active sur une large partie du terrain. Doté de qualité technique au-dessus de la moyenne, ce grand espoir du football français parvient à montrer ses qualités. Il répond aux joutes musclées de la Championship.

Une bonne pioche pour l’ASSE ?

David Gluzman, suiveur assidu de ce championnat, nous évoque le néo-stéphanois. « Non seulement je le connais, mais je l’adore ! C’est une super pioche pour l’ASSE et bon rapport qualité-prix à mon sens. » Pour rappel, le milieu de terrain français a été prété aux Verts avec une option d’achat qui avoisinerait les six millions d’euros. Il poursuit : « Selon moi, il s’agit plus d’un 8 que d’un 6. Plus un relayeur qu’une sentinelle. C’est un vrai profil Championship. n mec qui va couvrir du terrain par ses courses et mettre de l’impact. La saison dernière, il a été constant malgré une saison compliquée pour Sunderland. J’aime beaucoup ce recrutement. Pour moi, il a le niveau pour jouer en Ligue 1 sans aucun problème. Il devra juste être bien utilisé. »

Comme indiqué précédemment, Pierre Ekwah évoluait la saison dernière dans un dispositif différent que celui qu’utilise Olivier Dall’Oglio. L’ancien nantais a pu mettre en avant ses qualités dans le double pivot d’un 4-2-3-1. Reste à savoir quelle place il occupera à l’ASSE. Sentinelle derrière le duo Amougou – Moueffek ? Double pivot aux côtés d’Aïmen Moueffek ? ODO devra trouver la bonne formule, mais il récupère un joueur qui sera capable d’ajouter de l’impact dans les duels tout en couvrant une large partie de l’entrejeu. Il devra toutefois trouver de la constance dans ses prestations. Rien d’anormal, à 22 ans, il devra encore progresser pour passer un cap dans le Forez.

Un ticket Moueffek – Ekwah ?

À la recherche de stabilité, Olivier Dall’Oglio récupère avec grand sourire l’un de ses maillons forts, Aïmen Moueffek. Si le jeune marocain formé à l’ASSE est épargné par les blessures, il devrait être un des atouts des Verts cette saison. Reste à savoir dans quel rôle il sera utilisé. Déjà testé devant la défense, il avait rendu des copies relativement propres. Toutefois, les Verts s’étaient privés de son apport offensif.

Pierre Ekwah semble à première vue complémentaire à Aïmen Moueffek. ODO devra trouver les solutions pour que son puzzle prenne forme.

À son arrivée, le natif de Massy expliquait : « Je suis fier de rejoindre l’ASSE, un très grand club, historique, qui vient tout juste de remonter dans l’élite avec l’objectif d’y rester. Je vais découvrir la Ligue 1 McDonald’s, un championnat qui m’a bercé plus jeune… Et puis il y aura le Chaudron. Je connais évidemment ce stade, mais je suis sûr qu’il faut le vivre pour le comprendre. » C’est tout le mal qu’on lui souhaite !