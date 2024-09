La sélection U18 de l’Equipe de France compte deux jeunes joueurs de l’ASSE dans ses rangs : Luan Gadegbeku et Fodé Camara. Les Bleuets démarraient aujourd’hui le tournoi de Limoges. Retour sur une rencontre durant laquelle nos Verts se sont distingués.

Gadegbeku déjà décisif, le résumé

Sur son site, la FFF nous livre un compte rendu du match face aux U18 Suisses : « Une envolée d’Ayoube Akabou sur un tir des vingt mètres de Mio Zimmermann a éteint la première offensive suisse. La deuxième est allée au bout, une reprise puissante dans l’axe des dix-huit mètres de Sajawal Mahar sur un centre en retrait d’Edin Etoski (27e), alors que les Français avaient jusqu’ici plutôt maîtrisé la rencontre. Akabou a évité le pire en sortant dans les pieds de Dion Cakolli (29e), avant qu’un tir d’Oumar Camara soit repoussé par Lionel Huwiler (32e). Le gardien suisse a encore été à la parade sur une tentative d’Ibrahim Mbaye (38e) mais la Suisse a creusé l’écart d’une frappe des vingt mètres sous la barre de Leart Kabashi (41e).

Les quatre changements opérés à la pause par le sélectionneur Landry Chauvin ont d’abord porté les Bleuets, même si Akabou a dû s’interposer devant Andrej Vasovic (58e). En supériorité numérique après le rouge direct infligé à Sirak Bein pour une faute sur Enzo Sternal (72e), ils ont réagi en réduisant le score sur une tête à bout portant d’Amidou Doumbouya (82e). L’égalisation a été proche sur une frappe des vingt-cinq mètres du droit de Lucas Rosier, sortie par un poteau (84e), puis un tir d’Enzo Molebe difficilement dégagé par le gardien helvète (88e). La Suisse a finalement cédé sur une reprise de près de Luan Gadegbeku, après deux tentatives tricolores repoussées dans la surface (90e).

Akabou (photo ci-dessous) a été décisif lors de la séance de tirs au but pour le point de bonus. Le gardien du Stade Rennais s’est interposé sur les tirs de Vasovic et de Zidan Tairi, tandis que Pape Cabral, Molebe d’une panenka, Mustapha Sissoko et Sternal ont tous concrétisé. »

Après un nul dans le temps règlementaire, les Bleuets ont remporté la séance de t.a.b. 4-2. Les entrées en jeu en fin de partie de Gadegbeku, buteur et précieux au milieu, ainsi que de Camara, solide derrière, ont en partie permis de renverser la rencontre. Avec 2 points, la France est seule en tête de son groupe et affrontera le Portugal, vendredi à 19h00.

Luan Gadegbeku égalise à la 90e minute et l’équipe de France U18 bat la Suisse aux tirs au but ! pic.twitter.com/P3E0PErYEJ — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) September 4, 2024

Crédit photo : asse.fr