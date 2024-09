Trois matchs, trois défaites. Sept buts encaissés. Aucun inscrit. Dernier de Ligue 1. Le premier bilan est dur à avaler pour l’ASSE. Olivier Dall’Oglio va devoir trouver des solutions. Recruté dans les derniers instants du mercato, l’international espoir belge, Lucas Stassin, suscite de grandes attentes. De quoi révolutionner l’attaque stéphanoise ?

Depuis le début de saison, les carences offensives de l’ASSE sont déjà criantes. Esseulé sur le front de l’attaque, Ibrahim Sissoko rencontre les pires difficultés pour s’imposer. Orphelin d’Irvin Cardona, le malien lutte comme il peut, mais l’animation et les limites du joueurs sont inquiétantes. Il faudra faire beaucoup mieux pour marquer. Avec seulement 1.7 xG, l’ASSE présente le pire bilan de L1. Les stéphanois doivent revoir toute leur animation offensive.

Outre Sissoko, Ibrahima Wadji enchaîne les entrées de son côté. Si le sénégalais semble prendre du rythme et montre des dispositions intéressantes, il part de loin dans la hiérarchie et n’apporte aucune garantie. Le nouveau buteur désigné de l’ASSE devrait bien s’appeler Lucas Stassin.

L’ASSE mise beaucoup sur Stassin

Si le montant diffère selon les sources, l’ASSE mise de grands espoirs sur le belge de 19 ans. Lucas Stassin est vraisemblablement devenu le plus gros transfert de l’histoire des Verts avec un montant qui avoisinerait les 9 millions d’euros. Formé à Anderlecht, le buteur devra apporter ses qualités à une attaque stéphanoise en manque d’inspiration. Révélation du championnat belge, il devra s’imposer dans le Forez pour répondre aux fortes attentes stéphanoises.

Lucas Stassin a fait ses débuts en professionnel sous le maillot de son club formateur, Anderlecht. Après ses débuts, il avait répondu de manières décomplexées aux question de la presse : « Je suis vraiment heureux d’avoir pu faire mes débuts ici, c’est un vrai plaisir. Je ne pensais pas forcément que j’allais jouer, mais Benito (Raman) s’était un peu blessé à l’entraînement… Il y avait donc un espoir, même s’il y a toujours de l’espoir, parce qu’on espère toujours jouer. Je dois rester calme et continuer à travailler. C’est vrai que j’ai raté quelques jours d’école et mes parents n’aiment pas ça (rires), mais il faut faire des choix. Cette éclosion, c’est la preuve que la D1B est regardée et nous offre de la visibilité… Tout était un niveau plus haut, l’intensité, les contacts, la pression… C’est autre chose. Mon équipe favorite en Angleterre est Manchester City, leur jeu est impressionnant…et bien sûr, c’est un rêve de jouer ici dans le futur. »

Un apprentissage express

Peu utilisé chez le géant belge, Lucas Stassin décide de changer de club. Lors du mercato estival 2023, il est transféré à Westerlo pour 1.5 M€. Un choix de carrière qu’il commente. »Anderlecht disait qu’il voulait me garder, mais le club n’avait pas de projet pour moi. Je ne parle pas d’argent, je parle de projet sportif : moi, je joue toujours pour le plaisir et je souhaitais progresser après ma bonne saison en D1B. » Du temps de jeu, il en aura. 26 apparitions en Pro League, 14 titularisations pour neuf buts et 2 passes décisives. Avant que l’ASSE jette son dévolu sur lui, il avait entamé la saison pied au plancher. Cinq matchs joués. Deux buts et trois passes décisives. De quoi bien figurer parmi les tous meilleurs d’un championnat qui a vu sortir de nombreux joueurs fabuleux.

Après l’avoir observé pendant plusieurs semaines, Lucas Stassin a fini de convaincre les dirigeants stéphanois de miser une belle somme sur lui. Mais que peut-il apporter à l’ASSE ?

Olivier Dall’Oglio en attend beaucoup : « Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d’activité sur le front de l’attaque. Il n’a pas beaucoup d’expérience, mais par sa débauche d’énergie et ses prises en profondeur, il peut rapidement plaire au public stéphanois. On l’observe depuis un petit moment, il était convoité par d’autres clubs, mais je suis très heureux que ce soit l’ASSE qui enregistre son arrivée. »

Un joueur de qualité pour les Verts

Relativement méconnu en France, nous avons observé les derniers matchs du buteur belge qui fêtera ses 20 ans les semaines à venir. Lucas Stassin est un attaquant dont le talent ne fait guère débat. Ses qualités de finition s’observent rapidement. La surface de réparation est la zone dans laquelle il sait se montrer décisif en véritable chasseur de buts. Par ailleurs, le belge aime participer au jeu de son équipe. Y compris sur les phases défensives. Il n’hésite pas presser les défenseurs adverses pour les pousser à la faute.

Lucas Stassin n’est pas un joueur qui attend dans la surface. Il aime venir demander le ballon et décroche régulièrement pour servir de point d’appui ou orienter le jeu sur les ailes. Dans une équipe qui n’a pas forcément la possession, il touche en moyenne 30 à 40 fois le ballon. Dans les standard des attaquant de pointe. Il reste plus à l’aise lorsqu’il est accompagné par ses coéquipiers. Tantôt à droite, tantôt à gauche, il s’agit d’un attaquant relativement mobile et rapide. Si la vitesse n’est pas sa première qualité, il est difficile à rattraper une fois lancée dans la profondeur.

Comme le veut son jeune âge, Lucas Stassin reste relativement frêle. Il faudra peut-être du temps pour qu’il puisse répondre au défi physique imposé par la Ligue 1. C’est la principale question qui se pose après l’observation réalisée. Pour autant, le néo-stéphanois n’a pas peur. Il ne se cache pas et n’hésite pas à aller au contact malgré son âge. Avec une grande activité, il présente un caractère affirmé. Déterminé, il sait ce qu’il veut. Lucas Stassin est avant tout un buteur. Souvent bien placé dans la surface, il est là pour conclure les actions et le fait à merveille ces derniers mois. I

La solution pour l’ASSE ?

À l’instar des autres recrutements réalisés par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, Lucas Stassin a été validé par la DATA. Il ressort parmi les attaquants les plus prometteurs sur les derniers mois.

Lucas Stassin peut jouer seule à la pointe de l’attaque. Sous les couleurs de Westerlo, c’est dans cette position qu’il évoluait. L’équipe Belge s’organisait en 4-2-3-1 dont Lucas Stassin était le buteur attitré. Un rôle parfaitement assumé par le jeune attaquant. Il pourrait donc remplacer poste pour poste Ibrahim Sissoko qui est apparu en difficulté pour ses débuts en Ligue 1. Plus fin techniquement, plus mobile et plus rapide, il pourrait apporter ses qualités à l’attaque stéphanoise.

Initialement convoqué par la sélection des espoirs belge, Lucas Stassin va finalement rester dans le Forez. Une excellente nouvelle pour Olivier Dall’Oglio qui va pouvoir travailler pendant 2 semaines les automatismes autour de sa nouvelle gâchette. Lucas Stassin sera disponible face à Lille pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Un atout qui ne sera pas de trop pour des Verts qui se cherchent encore. De quoi révolutionner le jeu stéphanois ? Difficile à dire. Ses coéquipiers devront faire bien mieux qu’à Brest pour le servir. Une chose est sûre, Olivier Dall’Oglio va récupérer un joueur en pleine confiance qui a soif de buts.

Complémentaire à Sissoko ?

Si théoriquement, Lucas Stassin devrait concurrencer et remplacer poste pour poste Ibrahim Sissoko, il n’est pas impossible de les voir jouer ensemble. En effet, les profils pourraient se montrer très complémentaires. Olivier Dall’Oglio, grand adepte du 4-4-2, peine à trouver la bonne formule en ce début de saison. Alors que ses ailiers peinent à se montrer décisif, il pourrait revenir à ses premiers amours en se tournant vers un schéma qu’il apprécie particulièrement. Un ticket Stassin – Sissoko ? En chiffre, ça fonctionne. Reste à voir sur le terrain. Quoi qu’il en soit, Stassin comme l’ASSE n’auront pas le temps pour les rounds d’observation. Le belge comme le malien devront être servi…

Lucas Stassin n’a pas manqué de souligner qu’il avait hâte de porter le maillot Vert : « Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l’idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j’ai déjà tellement entendu parler. J’ai maintenant hâte de découvrir ces supporters de mes propres yeux. » Nous aussi, nous avons hâte de le découvrir !