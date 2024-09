L’ASSE s’est très nettement imposée sur le score de 4-0 face à Reims vendredi dernier. Les stéphanoises ont réalisé un gros coup face aux quatrièmes de la dernière saison d’Arkema Première Ligue. Les buts inscrits par les stéphanoises sont magnifiques.

Une équipe de l’ASSE qui monte en puissance

Après une première défaite face au Paris FC, il y a deux semaines en fin de match (0-1), l’ASSE a rapidement su marquer ses premiers buts. Face aux niçoises, équipe de D2, les stéphanoises ont inscrit quatre réalisations. Malgré ce succès, Laurent Mortel voulait rester très prudent et attendait plus de ses joueuses. Cette année, l’ASSE s’est donné les moyens d’avoir de plus grandes ambitions avec notamment un recrutement conséquent de jeunes joueuses, mais aussi de plus expérimentées.

Face à Reims, le premier adversaire de la saison qui débutera le 21 septembre, l’ASSE a sû prendre un sacré avantage ! 4-0, avec de magnifiques réalisations. Après le match, Laurent Mortel s’est exprimé.

« On a su livrer une belle performance en gagnant de quatre buts contre une équipe de notre championnat qui a terminé dans le top 4 la saison dernière a réagi Laurent Mortel en fin de rencontre. Même si c’est une équipe en reconstruction, le résultat est positif. On a produit un contenu intéressant par rapport à la semaine dernière avec des rentrées intéressantes. On se rapproche de ce que l’on est capable de produire même s’il reste des axes de progression. Ce match va nous permettre d’extraire des vidéos pour pouvoir travailler et corriger nos manquements. »

Les buts de la victoire contre Reims

Il reste encore deux rencontres amicales pour les Vertes :

Samedi 7 septembre (16h) : ASSE-Montpellier HSC (Arkema Première Ligue) à Montpellier

ASSE-Montpellier HSC (Arkema Première Ligue) à Montpellier Vendredi 13 septembre (horaire et lieu à définir) : ASSE-RC Strasbourg (Arkema Première Ligue)

Face à deux équipes de première division, ce sera l’occasion de confirmer les dernières bonnes prestations. Plusieurs joueuses ont été en réussite face à Reims, avec notamment une superbe réalisation signée Alexandria Lamontagne !