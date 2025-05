Deuxième meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne cette saison, Zuriko Davitashvili pourrait ne pas s’éterniser dans le Forez. La relégation du club en Ligue 2 rebat les cartes, et l’ailier géorgien attire déjà plusieurs convoitises à l’approche du mercato estival.

Arrivé l’été dernier, l’international géorgien s’est rapidement imposé comme un élément clé du onze stéphanois. Malgré des statistiques encore perfectibles (9 buts et 8 passes décisives), son activité, sa percussion et sa capacité à dynamiter les défenses ont souvent été saluées dans une équipe en difficulté. À 24 ans, Davitashvili pourrait ne pas se résoudre à retourner en deuxième division et réfléchirait sérieusement à un nouveau challenge.

Strasbourg en embuscade

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Racing Club de Strasbourg s’intéresse de près au joueur. Qualifié pour la prochaine édition de l’Europa Conférence League si le PSG remporte la Coupe de France, le club alsacien cherche à renforcer son secteur offensif. Le profil explosif, technique et polyvalent de Davitashvili — capable de jouer des deux côtés — correspond parfaitement aux attentes du RCSA pour renforcer ses couloirs.

Un départ inévitable lors du mercato ?

Bien que rien ne soit encore acté, un départ de Davitashvili semble probable. L’ASSE, reléguée, n’est pas en position de force pour négocier, mais n’entend pas pour autant brader son joueur. Recruté pour moins de 6 millions d’euros à l’été 2024, il est aujourd’hui valorisé à environ 10 millions d’euros selon Transfermarkt. Lié au club jusqu’en 2028, l’ASSE ne compte pas se séparer de son ailier géorgien. Comme Lucas Stassin, le board stéphanois considère ces 2 joueurs intransférables, selon Foot Mercato.

Galatasaray intéressé par Davitashvili

Selon La Gazetta Dello Sport Georgie, Galatasaray serait prêt à dégainer pour Zuriko Davitashvili. Le récent vainqueur du championnat turc serait prêt à tripler le salaire du joueur pour l’attirer. Qualifié en Ligue des Champions, le club d’Istanbul va chercher des renforts et pourrait rapidement se tourner sur l’ailier de l’ASSE.