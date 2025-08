Alors que cela s’active sérieusement dans le sens des arrivées (Duffus, Annan, Ferreira), le dégraissage reste une priorité pour Kilmer cet été. Les dirigeants stéphanois souhaitent régénérer l’effectif au maximum. Batubinsika pourrait ainsi s’en aller d’ici la fin du mercato.

Afin de faire de la place, les joueurs dont le contrat expirait au 30 juin dernier n’ont pas été prolongés. Il faut ajouter à cela les départs de Pierre Cornud (Maccabi Haïfa), Ibrahim Sissoko (VfL Bochum) et Lamine Fomba (Servette FC). Yvann Maçon aurait lui aussi pu rallier la Suisse mais a finalement raté sa visite médicale.

Batubinsika s'entraîne avec Gonçalo Ramos

En plus d'Yvann Maçon, le club espère se séparer de Dylan Batubinsika dans les prochaines semaines. Homme fort de la défense stéphanoise durant la saison de la montée, le défenseur central de 29 ans a été plus en difficulté ces derniers mois. Avec Maxime Bernauer, Mickaël Nadé, la recrue Chico Lamba et un Beres Owusu de retour de prêt, l'ASSE tient son quatuor et a de quoi faire pour sa charnière centrale. Ainsi, la sortie a clairement été indiquée à Batubinsika.

L'international congolais ne s'entraîne d'ailleurs pas avec le groupe, ni même tout simplement au Centre sportif Robert-Herbin. Après s'être entretenu physiquement en Belgique aux côtés de Frédéric Neys, fondateur de "Virtus Clinic", Batubinsika a pris la direction du Portugal. Depuis jeudi, le défenseur stéphanois s'entraîne en effet à Algarve, où un programme de plusieurs jours l'attend sous les ordres du préparateur physique Dario Pinto. L'occasion pour lui de croiser un récent vainqueur de la Ligue des champions. Batubinsika a effectivement pu s'entraîner avec l'attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, qui se prépare physiquement dans le même camp d'entraînement.

Dans l'attente d'un nouveau projet, "Batu" intéresse différentes écuries en Grèce et en Israël. Pour rappel et comme évoqué par nos soins, l'Hapoël Tel-Aviv est par exemple sur le dossier.