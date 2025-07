Alors que l’AS Saint-Étienne se prépare à une saison cruciale en Ligue 2, le dossier Dylan Batubinsika pourrait vite se refermer. Le défenseur congolais est courtisé, notamment en Israël, et les Verts ont d’ores et déjà anticipé son départ.

Il ne devrait plus porter le maillot vert à l'avenir. Bien que présent lors de la première rencontre amicale face à Carouge, Dylan Batubinsika n’a plus été aligné contre Troyes puis le Servette Genève. Un signal fort envoyé par le staff stéphanois, qui a déjà planifié l’après-Batubinsika. Et pour cause : la direction sportive a sécurisé les arrivées de Chico Lamba, de Maxime Bernauer (transfert définitif), et peut compter sur le retour de Beres Owusu, ainsi que la signature professionnelle de Kévin Pédro.

Un quatuor qui vient densifier le secteur défensif, comme pour mieux préparer une transition sans douleur. À 29 ans, Batubinsika ne manque pas de courtisans, malgré une fin de saison marquée par la relégation. Des clubs du Golfe, de Grèce (Panathinaïkos et AEK), se sont déjà renseignés, mais selon nos informations, c'est désormais l’Hapoël Tel-Aviv qui est à l’affût !

Israël, une destination familière pour Batubinsika

Le club israélien, 11e du dernier championnat, voit en Dylan Batubinsika un profil idéal pour stabiliser sa défense. Et ce n’est pas un hasard : le Congolais y a déjà fait forte impression, lors de la saison 2022-2023 avec le Maccabi Haïfa. À l’époque prêté par Famalicao, le défenseur central avait disputé 25 rencontres de championnat et 5 matchs de Ligue des Champions, où il s’était illustré face aux meilleures formations européennes.

Une expérience précieuse, encore bien ancrée dans les mémoires du championnat israélien. Comme Pierre Cornud, récemment revenu au Maccabi Haïfa, Batubinsika pourrait donc effectuer son retour au Proche-Orient. Un come-back dans un environnement qu’il connaît bien, et où sa cote reste élevée.

L’ASSE en ordre de marche

Du côté des dirigeants stéphanois, la succession est déjà actée. Entre la montée en puissance de jeunes prometteurs comme Pédro et les renforts ciblés sur le marché (Lamba, Bernauer), Loïc Perrin et Eirik Horneland ont opté pour une défense renouvelée, capable de répondre aux exigences de la Ligue 2. Un choix stratégique, qui permettrait aussi de réduire la masse salariale, tout en capitalisant sur une éventuelle indemnité de transfert.

Reste à savoir si l’Hapoël Tel-Aviv passera à l’action dans les jours à venir, ou si un autre prétendant doublera le club israélien sur le fil. Une chose est certaine : l’avenir de Dylan Batubinsika s’écrira loin du Forez. Pour l'heure, il se prépare en salle à l'écart du groupe.