L'ASSE a envoyé quatre joueurs s'aguerrir en prêt l'été dernier. Mahmoud Bentayg évolue cette saison en Egypte, du côté de Zamalek. Karim Cissé a lui été prêté sans option d'achat à Annecy (Ligue 2). En ce qui concerne Darling Bladi et Beres Owusu, ils jouent respectivement à Bourg-Péronnas et Quevilly-Rouen jusqu'à la fin de la saison.

Bentayg titulaire, Owusu remplaçant

Mahmoud Bentayg donne globalement satisfaction avec le Zamalek SC. Le club égyptien entend même lever son option d'achat. C'est donc assez logiquement qu'il était titulaire samedi face à Enyimba, pour la 6ème journée de la Coupe de la confédération de la CAF.

Beres Owusu a lui été mis au repos avec Quevilly-Rouen face à Villefranche (défaite 0-1). Titulaire habituel avec les Léopards, le défenseur central prêté par l'ASSE est cette fois resté sur le banc, quatre jours après la défaite en Coupe de France contre Angers (2-3). Pour rappel, son coach s'était exprimé à notre micro il y a quelques semaines : "Je lui fais confiance. On cherchait clairement un défenseur de son profil. Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances. (...) C'est un garçon très investi, professionnel et sérieux. Il a une bonne mentalité, c'est un compétiteur. C'est un plaisir d'échanger avec lui et je trouve qu'il a une bonne analyse de ses prestations."

Enfin, Darling Bladi et Karim Cissé n'ont pas joué ce week-end. Le premier cité est hors groupe depuis plusieurs semaines avec le FBBP01 (blessure ?). Cissé n'était lui pas sur la feuille de match face à Troyes (victoire 0-1), après son pénalty raté lors de l'élimination d'Annecy contre le Stade Briochin en Coupe de France.