Victor Lobry n'aura pas marqué l'ASSE lors de son passage dans le forez. Libéré en janvier dernier, le milieu de terrain n'a finalement pas prolongé plus de 6 mois son aventure à Guingamp. Il s'est exprimé auprès du site MaLigue2. Extraits.

Victor Lobry (Ex-ASSE) : "Pendant tout l’été, un ancien préparateur physique que j’ai eu en Ligue 2 a eu la gentillesse de me donner tout le programme de ce qu’il faisait dans son club. J’ai suivi la trame bêtement, mais efficacement, je faisais tout comme si j’étais en club, avec une grosse séance pour remplacer les jours de matchs amicaux. Une fois que le championnat a repris et que j’ai vu que je n’allais pas trouver ce que je voulais, je me suis dit qu’il fallait que je me serve de ce temps pour accumuler de la charge physique et progresser un maximum.

C’est pour ça que j’ai fait le choix de ne pas m’entraîner en club, même si j’aurais pu. Je ne voulais pas que ce soit de l’entretien. [...] Je m’entraîne six fois par semaine pour me développer physiquement un maximum […] J’ai aménagé une salle de muscu chez moi, je me suis rapproché de trois prépas physiques pour que mon programme soit vraiment cohérent sans avoir une seule vision. Je me suis rapproché d’un nutritionniste pour arriver affuté et j’ai commencé une préparation mentale. Dans un club, on a tout ça à notre disposition. Là, il a fallu que j’aille le chercher. Ce n’est pas la situation rêvée mais j’essaie d’en sortir meilleur."

Lobry cravache !

Victor Lobry (Ex-ASSE) : "Entre Pau et Saint-Étienne, j’étais arrivé libre, dix jours avant la reprise du championnat mais je m’étais entraîné seul entretemps. Du coup, j’étais prêt et j’ai joué directement titulaire. C’est pour ça que cette fois aussi, je veux être prêt quand j’arrive dans mon nouveau club. Je m’entraîne de 9h30 à 12h15. Ma séance d’entraînement est divisée en deux, la première partie sans ballon et la deuxième partie avant une petite heure dans la salle de muscu.

Victime de Vincent Labrune ?

Victor Lobry (Ex-ASSE) : "Quand j’ai atterri à Guingamp, j’étais vraiment heureux. Si le choix de janvier dernier était à refaire, je ferai le même. je joue, je suis performant, c’est peut-être mes six mois les plus consistants de ma carrière en Ligue 2. Les négociations commencent, on arrive presque au bout, on est quasiment tous d’accord et puis il y a l’histoire des droits TV. Le club me dit que la proposition n’est plus à l’ordre du jour : les budgets ne sont plus les mêmes."