L’ASSE s’active sur le mercato depuis la fin de semaine dernière. En plus de l’arrivée prochaine de Pierre Cornud, le club espère encore recruter plusieurs joueurs. Le latéral français n’était pas la priorité des verts à ce poste.



L’ASSE ne veut pas surpayer

Le board stéphanois à d’ores et déjà recruté 6 nouveaux joueurs lors de ce mercato. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Igor Miladinovic et Brice Maubleu sont venus renforcer l’ASSE. Les stéphanois ne comptent pas s’arrêter à ce chiffre puisque Pierre Cornud devrait rejoindre l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Le club de espère encore recruter au moins un milieu défensif et un buteur. En plus de ces 6 recrues, l’ASSE a prolongé Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé.

Si l’ASSE a été rachetée cet été et a désormais plus de moyens financiers, les nouveaux dirigeants ne veulent pas faire de folie. Le club mise essentiellement sur des jeunes joueurs à fort potentiel. L’objectif est de les accompagner dans leur développement et de les revendre plus cher dans le futur. Au niveau des salaires également, les hommes d’Ivan Gazidis ne comptent pas surpayer leurs nouveaux joueurs. Le salaire du joueur varie en fonction de clauses concernant les performances, le but est de tirer le meilleur de chaque joueur.

Les demandes salariales de Ballo Touré trop élevées

En fin de semaine dernière, plusieurs médias italiens annonçaient un accord entre l’AC Milan et l’ASSE pour Fodé Ballo-Touré. Le club stéphanois pensait avoir trouvé son latéral gauche auprès du club lombard. Seulement les négociations ont étés interrompues en ce début de semaine. Les exigences financières du joueur étaient bien au delà de la proposition des Verts.

Selon CalcioMercato, Watford aurait pris des renseignements pour le latéral sénégalais. Le club anglais se serait retiré face au salaire d’1.2 million d’euros annuels demandé par l’ancien lillois. Le joueur du club lombard ne compte pas baisser le salaire qu’il perçoit actuellement de l’autre côté des alpes…

L’ASSE s’est alors rabattue sur Pierre Cornud. Le latéral gauche du Maccabi Haïfa devrait signer à Saint-Etienne dans les prochaines heures.