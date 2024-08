L’ASSE a enregistré hier sa 6ème recrue estivale, en la personne de Brice Maubleu. L’ancien grenoblois arrive en tant que doublure de Gautier Larsonneur. Le club stéphanois ne compte pas s’arrêter là au niveau des arrivées puisqu’un 7ème renfort est en passe de signer.



La dernière ligne droite du mercato

Le mercato estival se termine vendredi prochain à 23h, l’occasion pour l’ASSE d’accélérer sur ses dossiers prioritaires. A la recherche d’un milieu défensif et d’un numéro 9, le temps presse pour le board. L’autre dossier chaud était celui du latéral gauche. Après la non-venue de Fodé Ballo-Touré dont les positions sur le salaires étaient éloignées de celles du club, l’ASSE a fini par trouver son latéral gauche. Les Verts ont enregistré les prolongations de Moueffek et Nadé, les arrivées de Abdelhamid, Old, Davitashvili, Boakye, Miladinovic et Maubleu. Il reste une grosse semaine pour boucler le mercato et avoir une équipe digne de rester en Ligue 1 a l’issue de la saison.

Pierre Cornud futur latéral gauche de l’ASSE

En début de semaine, nous apprenions via Foot Mercato que l’ASSE avait conclu un accord avec le Maccabi Haïfa pour Pierre Cornud. Le latéral formé à Montpellier avait quitté la France il y a 7 ans après une année dans l’équipe réserve de Dijon. Le joueur a ensuite connu des aventures en Espagne ( principalement en seconde division ). Il a ensuite quitté l’Espgane pour Israël où il a découvert la Ligue des Champions aux côtés de Dylan Batubinsika.

Le latéral gauche français va retrouver son ancien coéquipier dans le Forez. La signature de Pierre Cornud est imminente puisqu’il était présent ce matin à l’hôpital Nord. Une photo du joueur a été postée sur Twitter par Youzi42 en compagnie de Fabrice Di Nale, intendant du club. Sauf imprévu à la visite médicale le joueur devrait devenir le nouveau latéral gauche de l’ASSE.