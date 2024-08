L’ASSE avance ses pions en cette fin de mercato. Un accord a été trouvé entre le Milan AC et les Verts, la signature de Fodé Ballo-Touré est en bonne voie. Le club a également accéléré pour recruter un nouveau portier. Sainté vient d’officialiser le recrutement de la doublure de Gautier Larsonneur.



Brice Maubleu signe dans le forez

C’était dans les tuyaux depuis le début du mercato, l’ASSE souhaitait recruter un gardien pour épauler Gautier Larsonneur. Très rapidement en début de mercato, le nom de Brice Maubleu était évoqué. Le gardien Grenoblois avait déjà été suivi par les Verts par le passé. Si la piste avait un peu été laissée de côté, elle a été réactivée en fin de semaine dernière. Ce dimanche, nous vous annoncions en exclusivité l’arrivée du gardien de 34 ans.

Brice Maubleu vient apporter son expérience dans un effectif assez jeune. Le désormais ex-grenoblois correspond au profil souhaité par le board et le staff de l’ASSE. Il s’engage pour 2 saisons dans le Forez. Saint-Étienne tient donc sa 6ème recrue de l’été, et attend encore plusieurs renforts.

Le communiqué de l’ASSE

« Ce mercredi, l’expérimenté gardien de but (34 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASSE jusqu’en 2026 plus une année en option. Il est le huitième renfort de l’été stéphanois.

Natif de Saint-Martin-d’Hères, lancé dans le bain du football sous les couleurs de l’US Jarrie-Champ, Brice Maubleu est un pur produit isérois. C’est donc tout logiquement que sa destinée l’a mené vers le club phare de son département, le Grenoble Foot 38. Dès l’âge de 13 ans, le jeune gardien de but porte le maillot grenoblois… et ne le quitte pas ! Passé par la formation, il débarque avec les professionnels en 2010 et dispute deux premières rencontres de L1 à l’âge de 20 ans pour palier la suspension d’un certain Jody Viviani.

Alors qu’il intègre pleinement le groupe professionnel la saison suivante, se rapprochant du haut niveau, il vit avec douleur le dépôt de bilan du GF38 à l’été 2011, mais reste fidèle à son club pour le faire remonter de N3 en N2. Contraint ensuite à l’exil du côté de Tours, il dispute 11 rencontres sous d’autres couleurs. Mais, puisque c’est à Grenoble que le gardien de but se sent bien, il retrouve en 2014 son club formateur, alors pensionnaire de CFA, pour un sacré défi : celui de remettre le club isérois à sa place.

Il lui faut trois saisons pour y parvenir. En 2017, Grenoble retrouve d’abord le National. Au terme d’une magnifique saison, il enchaîne ensuite une deuxième montée et se retrouve en L2 à l’été 2018. Désormais bien installé dans l’anti-chambre de la Ligue 1 McDonald’s, le GF38 a pu compter sur Brice Maubleu pendant 332 rencontres en L1, L2, N1, N2 et N3. Devenu une référence à son poste dans le championnat, il a écœuré plus d’un attaquant de L2, étant d’ailleurs nommé plusieurs fois au titre de meilleur portier de la division.

Adversaire des Verts encore tout récemment, celui qui citait l’ambiance du Chaudron comme « la meilleure ambiance connue dans sa carrière » s’apprête désormais à profiter de la ferveur du Peuple Vert dans la peau d’un Stéphanois ! Le portier de 34 ans rejoint la confrérie des gardiens de but de l’ASSE, entraînés par Jean-François Bédénik. Bienvenue Brice ! »