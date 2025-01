L’ASSE a entamé 2025 sur une note positive. Mal en point avant la trêve, avec une inconfortable 16ᵉ place, les Verts ont brillamment battu Reims (3-1) pour leur premier match sous les ordres du nouvel entraîneur norvégien, Eirik Horneland. Une performance collective récompensée, puisque quatre Stéphanois figurent dans l’équipe type de la 16ᵉ journée de Ligue 1, publiée par le journal L’Équipe.

Quatre Verts à l’honneur

C’est une belle reconnaissance pour les hommes en vert, avec des performances qui ont marqué les esprits. Mickaël Nadé, auteur d’une passe décisive pour Boakye sur l’égalisation stéphanoise, a livré une prestation solide en défense centrale. À ses côtés, le jeune Louis Mouton s’est illustré au milieu de terrain en récupérant 9 ballons, confirmant son rôle clé dans l'entrejeu. En attaque, Lucas Stassin a brillé avec un but et une passe décisive. Ces trois joueurs, notés 7/10, figurent aux côtés de stars comme Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé dans ce onze idéal. Une première réussie pour le collectif stéphanois, qui semble revigoré par le changement d’entraîneur.

Eirik Horneland hérite de la même note et figure pour sa première comme l'entraineur du week-end en Ligue 1 !

Les autres notes de l’ASSE

Outre les quatre élus, d’autres Stéphanois ont également reçu des notes encourageantes. Bouchouari (7/10) a parfaitement contrôlé son milieu de terrain, tandis que Batubinsika et Appiah (6/10 chacun) ont contribué à la solidité défensive. Dans les cages, Gautier Larsonneur (5/10) a réalisé quelques arrêts importants malgré des conditions de jeu difficiles. Les prestations de Ekwah et Cafaro (6 et 5/10 respectivement) montrent également que l’ASSE peut compter sur un effectif homogène.

Une remontée au classement

Cette victoire permet aux Stéphanois de sortir de la zone rouge. Désormais 15es, ils profitent des résultats de leurs concurrents directs. Nantes, qui occupait la place de barragiste, n’a pu faire mieux qu’un nul face à Lille (1-1). Montpellier, en revanche, a concédé une défaite frustrante contre Lyon (1-0). Le Havre, autre concurrent pour le maintien, a sombré face à Marseille (5-1), tandis qu’Angers a pris un peu d’air en s’imposant contre Brest (2-0).

Avec cet élan positif et un nouvel entraîneur à la barre, l’ASSE devra poursuivre ses efforts pour s’éloigner de la relégation. La dynamique est lancée !