À l'issue de la rencontre entre l'OM et l'ASSE (5-1), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de beIN Sports. Extraits.

Adrien Rabiot (Joueur de Marseille) : "C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis le début de la saison. Forcément, ça a pris un peu de temps au début pour tout ajuster, se trouver. Là, on voit que, de journée en journée, ça va mieux.

On est patient dans le jeu, on arrive à marquer. Ce soir, on prend un but, c'est un peu dommage, mais on a complètement eu le match en main. On a tout bien fait, je pense. On prend du plaisir sur le terrain. C'est ce que demande le coach, et c'est ce qu'on arrive à faire. C'est bien, je suis content.

L'impact de la préparation physique ? Je ne sais pas si c'est lié à la préparation, moi, je ne l'ai pas faite avec les autres. Mais en tout cas, c'est surtout une question d'état d'esprit. Ce qu'on fait à l'entraînement aussi : on s'entraîne à 100 % pour jouer les matchs à 100 % le week-end. Et jusqu'à la 90e, c'est ce que ça donne. C'est important de le faire comme ça, il faut continuer avec cet état d'esprit.

Une équipe de leader ? C'est le cas. Je pense que ce soir, on l'a vu : tout le monde est capable de marquer, tout le monde attaque, tout le monde défend. Il y a cette mentalité-là et, tant qu'on aura ça, on pourra aller loin."

Lucas Stassin (ASSE) : "Les prochaines semaines vont être importantes"

Lucas Stassin (Joueur de l'ASSE) : "On doit oublier ça vite et se concentrer sur le prochain match. Les prochaines semaines vont être importantes. Pour les matchs qui arrivent, on doit rester focus sur la suite. On savait qu'en venant ici, ce serait un match compliqué. On a essayé de résister le plus possible. Il y a eu quelques fautes un peu légères. Après le deuxième et le troisième but, on aurait peut-être dû reculer un peu plus. Mais on a tout donné. On savait que ce serait difficile en venant ici."