L’AS Saint-Étienne et hummel ont dévoilé ce vendredi leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2025-2026. Plus qu’une simple tunique blanche et verte, c’est un vibrant hommage à l’âme du club : ses supporters.

Après la présentation du maillot domicile lors de la Guinguette des Verts, l’AS Saint-Étienne continue de dévoiler son identité visuelle pour la saison à venir. Ce vendredi, le club et son équipementier hummel ont levé le voile sur le maillot extérieur 2025-2026, conçu avec la même ambition : mettre à l’honneur le Peuple Vert.

Un hommage textile à la fidélité des supporters

Derrière ce maillot unique se cache Léa Bourgier, designer stéphanoise déjà à l’origine du maillot domicile. Avec ce nouveau modèle, elle va encore plus loin dans l’intention artistique et symbolique. « Ce maillot est un hommage vibrant à celles et ceux sans qui le club ne serait pas ce qu’il est : ses supporters », explique-t-elle.

« Ceux qui chantent à Geoffroy-Guichard, bien sûr, mais surtout ceux qui suivent les Verts dans tous leurs déplacements, par tous les temps, match après match, saison après saison. Ceux qui transforment les parcages visiteurs en petits bouts de Chaudron. »

Le design s’appuie sur un travail d’embossage en relief, représentant un mur d’écharpes, de drapeaux, de messages, autant de symboles puissants des tribunes stéphanoises. « Ce travail en relief permet au tissu de vibrer presque comme un chant collectif, apportant de la texture, de la profondeur et de l’émotion. Chaque élément raconte une histoire » explique Léa Bourgier.

Le col et les manches arborent quant à eux une ligne graphique inspirée de la célèbre écharpe zigzag brandie par les supporters. « Un clin d'œil graphique, discret mais assumé, à ces objets fétiches que l’on serre, que l’on lève, que l’on transmet parfois. Des symboles de fidélité inébranlable, même dans les moments les plus durs. »

« Ce maillot, c’est un hommage aux supporters des Verts, ceux qui sont là, toujours. C’est un rappel que l’esprit stéphanois ne se limite pas à une enceinte, mais qu’il voyage, qu’il se vit et se crie partout. »

ASSE : Un maillot écoresponsable et technique

Au-delà du message, la tunique répond aussi aux exigences écologiques. Comme pour le maillot domicile, le textile est conçu à partir de huit bouteilles en plastique recyclées, formant un polyester aussi performant qu’engagé.

L’ASSE et hummel confirment ainsi leur volonté de conjuguer esthétisme, respect de l’environnement et exigence sportive. Le maillot extérieur 2025-2026 est le reflet de cette vision : un vêtement à la fois beau, porteur de sens, et taillé pour l’effort.

À travers cette tunique, l’ASSE revendique son identité populaire, son enracinement territorial et sa passion indéfectible. Elle rappelle que le Peuple Vert est une tribu qui voyage, qui vibre, qui résiste. Et que chaque match, qu’il soit joué à domicile ou à l’extérieur, est une occasion de porter haut les couleurs de Sainté. Le maillot est d'ores-et-déjà disponible à la boutique des Verts.