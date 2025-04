Lucas Stassin, attaquant de l’AS Saint-Étienne, figure dans le Top 10 des meilleurs buteurs U20 ans dans les cinq grands championnats européens. Un signe fort du talent stéphanois.

Formé en Belgique, Lucas Stassin a rapidement trouvé ses marques dans le Forez. Recruté à l’été 2024, l’avant-centre a d’abord connu une phase d’adaptation, avant d’exploser en 2025. Sa capacité à se placer intelligemment, à conclure rapidement dans la surface et à combiner avec ses partenaires en fait une arme redoutable pour Eirik Horneland.

Au sein de l’effectif stéphanois, Stassin est devenu une référence offensive, souvent décisif dans les moments clés. En plus de ses 9 réalisations, il affiche une maturité rare pour son âge et démontre un sens du but qui ne passe pas inaperçu auprès des observateurs du football européen.

Lucas Stassin (U20), moteur offensif de l’AS Saint-Étienne en 2025

Alors que l’AS Saint-Étienne poursuit sa course vers le maintien en Ligue 1, un nom revient de plus en plus souvent sur les lèvres des supporters : Lucas Stassin. À seulement 19 ans, l’attaquant belge s’illustre non seulement en Ligue 1, mais aussi à l’échelle continentale. D’après un classement publié par @dtfootball, Stassin a inscrit 9 buts en club cette saison, sans tirer le moindre penalty. Il se classe ainsi parmi les 13 meilleurs buteurs U20 des cinq grands championnats, devant des noms comme Ethan Nwaneri (Arsenal) ou encore Ben Seghir (Monaco).

Ce classement, qui couvre la saison 2024-2025, met en évidence la régularité du jeune stéphanois : un but toutes les 173 minutes, un ratio impressionnant qui fait de lui un des éléments les plus efficaces de cette génération prometteuse.

Un avenir prometteur sous le maillot vert

La performance de Stassin ne passe pas inaperçue, et certains clubs commencent à s’y intéresser. Mais l’ASSE compte bien garder sa pépite, qui pourrait devenir un atout majeur en cas de maintien la saison prochaine. À ce rythme, le jeune buteur pourrait atteindre la barre des 12 buts en championnat, un chiffre rare pour un joueur de son âge.

En figurant dans ce classement prestigieux aux côtés de Lamine Yamal (Barça), Jamie Gittens (Dortmund) ou Malick Fofana (Lyon), Stassin confirme son statut de grand espoir du football européen. Une fierté pour l’AS Saint-Étienne, qui voit en lui l’un des visages de sa reconstruction.

👦🏻 Les joueurs de 20 ans et moins ayant marqué le plus de buts en club cette saison (clubs des 5 premiers championnats). pic.twitter.com/ftEYVFUCQ6 — DATA´Foot (@DTFootball_) April 4, 2025

Source : @dtfootball