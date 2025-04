Opposés au Racing Club de Lens ce dimanche, les joueurs de l'ASSE se sont une nouvelle fois inclinée (1-0). 17 ème de Ligue 1 les Verts sont désormais à trois points de Reims, barragiste. Dans sa chronique pour v Patrick Guillou revient sur cette 28 ème journée de championnat.

Ce n'est clairement pas une rencontre, que les supporters stéphanois et Lensois garderont longtemps dans leur mémoire. Dans un match, peu spectaculaire, ce sont les lensois qui ont réussi à faire la différence en seconde mi-temps. Bien que peu inspirés offensivement, l'ASSE a pourtant aussi eu l'opportunité d'ouvrir le score. On repense notamment à Zuriko Davitashvilli à la première minute de jeu. Mais, aussi et surtout, à Irvin Cardona qui a vu son pénalty arrêté par le portier Lensois, juste avant la mi-temps.

"Chaque week-end, la belle aube se mue en funeste soir."

"Au regard d’un match de l’ASSE, même la lune s’attriste. Chaque week-end, la belle aube se mue en funeste soir. Pas vraiment l’heure de s’enivrer avec le parfum des vahinés."

À quatre points du premier non relégable et trois du premier barragiste, les joueurs de l'ASSE n'ont plus que six rencontres pour tenter d'aller chercher leur maintien. Les choses évolueront-elles par la suite ?

"Les anciens compagnons de route de l’ère Caïazzo - Romeyer se tiennent encore la main. Espérons que ces derniers ne guident pas les nouveaux repreneurs nulle part."

Trop de déchet technique pour espérer quelque chose

Le mercato hivernal n'a pas vraiment convaincu les supporters de l'ASSE. Avec les seules arrivées de Cardona et Bernauer, les Verts ne parviennent pas véritablement à montrer un nouveau visage. Le pénalty de Cardona arrêté par Ryan est un peu le symbole de cette équipe, qui n'a pas la réussite en sa faveur.

"Cardona, arrivé à moindre coût, sera peut-être l’homme providentiel ces prochaines semaines. Héros malheureux à Bollaert, symbole d’une équipe au déchet technique abyssal, il doit muscler son jeu comme ses équipiers."

L'ASSE devra vite se remobiliser !

Les Verts n'ont que quelques jours pour trouver une solution. Ce dimanche dans le Chaudron, ils recevront une équipe brestoise qui a pour ambition de se qualifier en Coupe d'Europe.

"Le staff doit terminer la saison avec cet effectif. Une attaque avec un « potentiel » Ligue 1 associée à une défense estampillée Ligue 2. [...] Un renouveau avec une identité tactique, technique et mentale."