Auteur d’une prestation remarquée ce samedi face à Monaco, Mahdi Camara pourrait bien quitter Brest cet été. L’ancien milieu de l’ASSE, en pleine ascension, attire les convoitises.

Formé à l’AS Saint-Étienne et désormais pièce maîtresse du Stade Brestois, Mahdi Camara n’en finit plus d’impressionner. Buteur face à l’AS Monaco lors de la victoire des siens ce samedi (2-1), le joueur de 26 ans a confirmé son statut de cadre incontournable de l’effectif d’Éric Roy. Une régularité et une intensité dans le jeu qui font de lui l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 depuis deux saisons.

Avec 12 buts et 5 passes décisives en championnat depuis 2023, l’ancien Stéphanois est devenu un atout offensif précieux. Mais au-delà des statistiques, c’est son profil de milieu "box to box", fiable et infatigable qui séduit. "C’est un joueur d’équipe, fiable, qui plaît aux entraîneurs", résume Jacky Bonnevay, ex-adjoint à l’ASSE. Et son coach actuel, Éric Roy, est catégorique : "Mahdi intégrera forcément un grand club, assez prochainement".

L’Angleterre en ligne de mire pour l’ancien Vert

Sous contrat jusqu’en 2027 après une récente prolongation, Camara dispose d’un bon de sortie acté avec le club breton. Brest, fidèle à sa politique de ventes estivales intelligentes, ne s’opposera pas à son départ. Et si certains clubs de Ligue 1 pourraient être intéressés, le milieu passé par les Verts privilégie un départ à l’étranger, et plus précisément vers la Premier League.

"L’Angleterre a toujours été un rêve", confiait-il à L’Équipe. "Ça va vite, il y a beaucoup de duels, cela correspond à ce que j’aime dans le football." Un championnat taillé pour son style de jeu agressif et endurant, dans lequel évoluent déjà ses anciens partenaires stéphanois William Saliba (Arsenal) et Wesley Fofana (Chelsea). Un clin d'œil au vivier de talents que fut l’ASSE ces dernières années.

De Saint-Étienne à l’Europe : Camara prêt pour une nouvelle étape

Après avoir été l’un des rares à surnager lors de la descente de l’ASSE en 2022, Mahdi Camara avait choisi Brest pour rebondir, en prêt dans un premier temps. Un choix payant. En deux saisons, il a non seulement gommé ses lacunes techniques, mais il s’est affirmé comme un leader discret mais exemplaire. Le fruit d’un travail acharné et d’une grande intelligence tactique.

Si certains observateurs comme Michel Rablat tempèrent l’enthousiasme – "Il pourrait jouer à Ipswich ou Leicester, mais pas à Crystal Palace" –, d’autres voient en lui un profil parfait pour l’Allemagne ou l’Italie. Des championnats où sa discipline, sa combativité et sa lecture du jeu feraient merveille.

Quoi qu’il en soit, le natif de Martigues formé dans le Forez semble prêt à franchir un nouveau cap. Et du côté de Saint-Étienne, on ne peut que saluer la trajectoire d’un joueur qui n’a jamais triché sous le maillot Vert. Prochaine étape : un grand club européen ?