L'attaquant stéphanois Lucas Stassin a marqué les esprits lors de la dernière rencontre des espoirs belges. Entré en jeu à la 72e minute, il a inscrit un doublé en à peine 20 minutes. Des réalisations qui ont permis aux jeunes belges de l'emporter face à l'Écosse (2-0). Un sacré retournement de situation pour celui qui n'était même pas convoqué dans un premier temps. Voici ses mots pour La DH les Sports + via la retranscription de Poteaux-Carrés.

"Personnellement, j'ai fait mon travail, je suis content d'avoir mis ces 2 buts" (Lucas Stassin après Belgique-Ecosse)

"À la base, Gill Swerts ne m'avait pas convoqué. Il m'avait appelé un peu avant que la sélection ne sorte le 4 octobre - histoire que je ne l'apprenne pas dans les médias - pour me dire qu'il devait faire des choix. Et qu'il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe A qui étaient descendus. J'ai dû l'accepter et je lui ai dit que je comprenais. Mais c'est l'une des premières fois où je n'étais pas repris. (Au final, il a profité de quelques forfaits pour intégrer la liste).

En première mi-temps, l'Écosse jouait très bas en bloc. Il y a ensuite eu plus d'espace et on a pu en profiter. Moi en particulier. Et une fois qu'on a mis le premier but, les Écossais devaient alors sortir davantage. Donc c'était plus simple pour nous. Personnellement, j'ai fait mon travail, je suis très content d'avoir mis ces 2 buts et qu'on ait gagné. Forcément, on espère toujours jouer. Mais c'est le coach qui décidera si je débuterai la rencontre contre la Hongrie."

"Tout se passe très bien pour moi à Saint-Etienne"

Lucas Stassin : "Tout se passe très bien pour moi à Saint-Etienne. J'ai déjà mon appart' et la voiture du club. Donc maintenant, je suis bien installé. Il n'y a plus qu'à. J'ai été titulaire lors des 2 premiers matches. Ensuite, l'entraîneur a choisi de jouer de manière plus défensive, à 5 derrière. Donc il a changé aussi un peu l'attaque. Mais j'ai toujours mon temps de jeu. J'ai aussi donné ma première passe décisive lors du dernier match, contre Auxerre.

Je prends les choses comme elles viennent. Je ne me prends pas trop la tête. Je travaille de mon côté, puis on verra ensuite. Chaque chose en son temps. On verra si un jour, je dois être repris ou si j'ai la chance de jouer avec les A. J'essaierai d'être prêt en tout cas. Avec les Espoirs, on sait qu'un point contre la Hongrie nous suffit. Mais nous jouerons dans l'optique de prendre les 3 points, pour aussi espérer terminer parmi les meilleurs deuxièmes du groupe."