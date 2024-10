Alors que les Verts retrouveront la Ligue 1 ce samedi, le Sainté Night Club s'est réuni comme chaque lundi. Un invité de marque cette semaine puisque Mevlüt Erding, ancien buteur de l'ASSE, était des nôtres pendant une heure. L'occasion de revenir sur l'actualité stéphanoise.

Le Chaudron jouera un rôle important

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "C'est simple, je suis attentif au début de saison stéphanois parce que je ne suis pas loin. Je suis à Lyon actuellement. Je suis à peu près tous les matchs dont deux, j'étais au stade, donc j'ai pu voir la victoire contre Lille. J'ai préféré regarder le résumé du match contre Nice (rires). Au début, j'étais inquiet, mais après la dernière victoire, je me dis qu'à domicile, ils peuvent prendre des points. En fait, même si c'est une équipe qui va se trouver et notamment à domicile. Geoffroy-Guichard peut être très important. J'ai vu le match contre Lille à domicile, on gagnait 1-0. C'est un match au mental, parce que le match était équilibré avec des occasions des 2 des 2 côtés."

Moi qui étais attaquant, je peux vous dire qu'une paire de défenseurs axiaux ça change tout. Quand on voit deux défenseurs centraux qui s'entendent bien et se parlent tout le temps, ça fait la différence. La paire Batubinsika - Nadé ? C'est sûr que quand ils sont habitués à jouer, c'est solide. C'est important pour une équipe. C'est la base en fait."

Le nul à Nantes, virage de la saison

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Un virage à Nantes ? Oui et largement. Parce que c'est vrai qu'à Nantes, ce n'est pas évident. Tu perds 2-0. En deux matchs, ça fait déjà 10 buts ! Mais c'est l'attaque qui revient en forme à ce moment-là. Pour la confiance, c'est énorme. Prendre un point à Nantes dans ce contexte et ensuite gagner à domicile et c'est un scénario idéal."

L'ASSE peut compter sur Davitashvili

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Zuriko Davitashvili ? Sur son triplé, il m'a impressionné. Je l'ai vu contre Lille aussi, c'est un combattant, il travaille énormément et j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui ne va pas faire de bruit, mais qui va mettre ses 10 buts. C'est un très bon joueur qui a une marge de progression en plus."