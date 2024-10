Matthieu Dreyer, qui a évolué à Sochaux, Troyes, Caen, Lorient, mais également l'ASSE et Strasbourg, n'est pas encore à la retraite malgré ce que l'on pourrait penser. Actuellement sans contrat, il profite de son temps libre pour se consacrer à d'autres passions, notamment le trail et le poker. Interviewé par Onze Mondial lors du Winamax Poker Open de Bratislava, il admet que rechausser les crampons reste un objectif.

Le passage de Matthieu Dreyer à l'ASSE ne restera pas dans les annales. Ce n'est pas faire offense au joueur que de rappeler que sur les 11 rencontres qu'il a disputées sous le maillot vert, seulement trois ont été couronnées d'une victoire. Alors au cœur d'un jeu de chaises musicales de gardiens de buts, Matthieu Dreyer va finir par laisser sa place à Gauthier Larsonneur, l'actuel portier de l'ASSE. Parti de St-Etienne pour Strasbourg, son club de coeur, il n'a pas été conservé à l'issue de la dernière saison. Il recherche pourtant un challenge dans le foot et explique que ses activités vont le mener du côté de St-Etienne très prochainement...

Dreyer : "J’ai toujours envie de poursuivre ma carrière de football"

"J’ai toujours envie de poursuivre ma carrière de football. Il faut désormais voir comment ça peut se profiler. À mon âge, sans se mentir, ce n’est pas non plus évident de retrouver des clubs. Ils sont forcément plus axés sur de jeunes joueurs avec du potentiel pour le futur. On va voir comment tout cela évolue. Je suis ouvert aux différentes propositions et je suis capable d’amener mon expérience dans un groupe, mais pour cela, il faut que ça corresponde au projet d’un club. Je suis en pleine forme, je m’entretiens comme jamais, je fais des courses de Trail !

J’ai fait une grosse course en Autriche à Salzbourg, un 42 kilomètres. Ensuite, j’ai fait le Trail Des Marcaires en Alsace, c’est 62 kilomètres. Là, je suis inscrit sur la Sainté-Lyon, ça me permettra de revenir à Saint-Étienne ! On pourrait dire que la boucle est bouclée, même si je ne suis pas encore à la retraite !"