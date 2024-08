La réserve de l’ASSE est actuellement à Ploufragan pour y disputer le tournoi international. Les Verts s’apprêtent à disputer un match pour jouer la troisième place

L’ASSE joue une place sur le podium au tournoi de Ploufragran

Comme souvent l’ASSE participe à ce tournoi reconnu ou plusieurs jeunes nés en 2008 ont été conviés. Le Stade Rennais, le Paris FC, la Real Sociedad, l’AJ Auxerre, l’En Avant de Guingamp, le SM Caen et Hambourg sont aussi invités. Présents dans le groupe A, les Verts ont été opposés au SM Caen, au Stade Rennais et à Hambourg en phase de groupe !

Face aux normands, Les Verts ont été tenu en échec 0-0 avant de s’incliner 3-1 lors de la séance de tirs au but. L’ASSE s’est bien ressaisie en prenant le dessus sur les rennais. Victoire 3-1, grâce à un doublé de Kieś et un but de Mayilla. Face aux allemands de Hambourg l’ASSE, a conclu sa phase de poule sur un score de 2-2 avec des buts de Ndiaye et Jules Mouton.. Il a fallu une nouvelle séance de tirs au but pour départager les deux formations. Ce sont les stéphanois qui s’imposent 3-2.

Le match pour la troisième place en live

Cette victoire leur a ouvert les portes du match pour la troisième place. Face aux Paris FC, les Verts tenteront de monter sur le podium. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct grâce à RMC à partir de 14h.