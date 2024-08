Alors que le mercato de l’ASSE semble actuellement à l’arrêt, il est difficile d’imaginer que le board stéphanois réussisse à se séparer de plusieurs joueurs indésirables. Malgré une saison réussie en Ligue 2, il est clair que plusieurs joueurs de l’effectif de l’ASSE ne disposent pas du niveau requis pour jouer un rôle au sein de l’élite du football français. Toutefois, il sera difficile de s’en séparer pour diverses raisons. Jouer en Ligue 1 avec l’ASSE peut être l’un des challenges d’une carrière et ainsi motiver les joueurs à vouloir prendre part à la nouvelle aventure. De plus, leurs salaires, que l’on dit confortables, peuvent repousser certains clubs à passer à l’action pour des joueurs qui ne voudraient pas forcément voir leurs émoluments diminuer en quittant le Forez.

Malgré cette situation délicate, l’ASSE a déjà su vendre, dans son histoire, ses plus gros actifs en échange de plusieurs millions d’euros.

I. Wesley Fofana, l’épopée anglaise

Après une première saison de très haut niveau sous le maillot Vert, le défenseur formé au club avait rapidement vu de nombreux clubs lui faire les yeux doux. Solide sur l’homme et rapide pour un défenseur central, le Marseillais de naissance, au jeu spectaculaire, avait conquis les cœurs verts dès ses premières apparitions en pro, et même avant grâce à ses performances lors la victoire en Gambardella. Tandis que le club et Claude Puel comptaient fortement le garder, la réalité économique et la crise du Covid, corrélées à l’envie de départ du joueur, ont précipité son départ Outre-Manche vers Leicester, contre 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Depuis, le joueur a été appelé en Équipe de France et évolue à Chelsea, malgré plusieurs blessures le contraignant à s’éloigner des terrains durant de nombreux mois.

II. William Saliba, un Gunner en Or

Il y a des joueurs où aucun doute n’est permis. William Saliba en fait partie. Dès sa première en Vert face à Toulouse, tout le monde avait pu percevoir son potentiel. Défenseur central très sûr de lui dans son jeu et très rassurant pour son équipe, le Bondynois de naissance avait déjà tout d’un grand en sortant du centre de formation. Après une saison de haut vol, Arsenal passe à l’attaque et s’offre le talentueux défenseur central pour 30 millions d’euros selon Transfermarkt. Prêté la saison suivante dans le Forez, Saliba continue sur les mêmes bases malgré quelques pépins physiques. Alors que son retour dans la Loire, en prêt lors du mercato estival suivant, avait capoté pour quelques minutes, il prend la direction de Nice lors du mercato hivernal, puis de Marseille la saison suivante, avant de s’installer définitivement au sein de l’effectif d’Arsenal. Aujourd’hui titulaire indiscutable en équipe de France comme chez les Gunners, il est considéré comme l’un des trois meilleurs centraux du monde actuellement et a même été élu dans l’équipe type du précédent Euro.

III. Kurt Zouma, le roc

Décidément, l’ASSE a fait de sa spécialité la formation des défenseurs centraux. Titulaire à seulement 17 ans, Kurt Zouma s’est rapidement intégré au monde professionnel. Très dur sur l’homme, le défenseur disposait déjà d’un solide physique à cette époque. Showman dans le vestiaire et buteur à Gerland lors de la saison 2011/2012, Kurt Zouma est rapidement devenu un élément fort de Christophe Galtier. Parti à Chelsea après 3 saisons en pro avec l’ASSE pour 14,6 millions d’euros selon Transfermarkt, il a également porté le maillot de la sélection nationale à 11 reprises et inscrit un but. Il évolue aujourd’hui à West Ham en Premier League.

IV. Pierre-Emerick Aubameyang, Lucas Gourna-Douath et Bafetimbi Gomis

Ils sont trois à avoir été vendus contre 13 millions d’euros selon Transfermarkt. Le premier en date n’est autre que Bafétimbi Gomis, le dernier grand buteur formé dans le Forez. Puissant et adroit devant le but, Gomis était l’un des éléments forts de l’ASSE entre 2006 et 2009. À la fin de cette période, il prend le chemin du rival historique, l’Olympique Lyonnais. Dès lors, une colère est née à son encontre chez les supporters stéphanois. À chacune de ses apparitions avec un maillot adverse à Geoffroy Guichard, une fronde s’abattait sur le buteur, qui avait même célébré sur la pelouse de Geoffroy Guichard en imitant la panthère (ou le lion), avec le maillot des lyonnais sur les épaules. Un geste jamais pardonné par les amoureux de l’ASSE. Après 5 saisons réussies dans le Rhône, il prend la direction de Swansea puis d’un autre club rival, Marseille, ou il inscrit 20 buts en une saison de championnat, avant d’être transféré à Galatasaray puis en Arabie Saoudite.

Le second en date se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Véritable légende de l’histoire récente du club, Aubam’ était pourtant arrivé comme un pari, en prêt du Milan AC, après plusieurs expériences compliquées. Après une première saison mitigée, il s’engage définitivement dans le Forez où il inscrira 35 buts en championnat en deux saisons. Joueur ultra rapide, il tape rapidement dans l’œil de Dortmund où il s’engagera contre 13 millions d’euros. Très performant en Allemagne, il signe à Arsenal puis à Barcelone. Après un court passage à Chelsea, où il connaît finalement le seul échec de sa carrière, il s’engage à l’OM où il réalise une saison de haut vol avant de partir en Arabie Saoudite.

Enfin, le jeune Lucas Gourna a également été cédé à Salzbourg en échange de cette somme de 13 millions d’euros. Formé au club, le milieu de terrain s’est vite imposé au sein de l’entrejeu stéphanois. Muni d’une grosse endurance et solide défensivement, Gourna a rapidement trouvé ses marques dans le championnat autrichien, ainsi qu’en Ligue des Champions. Toujours attaché à l’ASSE et commentant régulièrement l’actualité du club, le Français dispose d’une très belle côte dans le Forez.

Parmi les six joueurs vendus le plus cher par l’ASSE, 5 sont formés au club (Fofana, Saliba, Zouma, Gomis. Gourna). Preuve, s’il en est, que le projet de la nouvelle Direction de s’appuyer sur le centre de formation en lui donnant des moyens peut s’avérer fortement viable à la longue, à condition d’accompagner ces jeunes prospects par des joueurs plus chevronnés.

