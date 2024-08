La réserve de l’ASSE est actuellement à Ploufragan pour y disputer le tournoi international. Grâce au live de Poteaux-carrés, nous pouvons suivre les rencontres et leur scénario ! Résumé de la rencontre face à Hambourg.

Razik Nedder, l’entraîneur de l’ASSE nous a donné sa réaction à l’issue de la rencontre victorieuse contre le Stade Rennais (3-1) : « On est satisfait de cette victoire. On est dans une période d’initiation pour certains joueurs. Dans l’énergie et dans l’intensité qu’a dégagé l’équipe ce matin, on est dans ce que l’on veut faire ! C’est vraiment une satisfaction. Sur la première mi-temps, on a vraiment su mettre les séquences de passe qu’on recherche. Ce n’est pas facile, on est en phase d’apprentissage avec de très jeunes joueurs. Par exemple Fodé Camara qui jouait en U17 l’année dernière et qui est avec nous. Il n’est pas passé par la case U19. En terme d’intensité de jeu et d’exigence, cela fait une marche assez haute à passer. Après j’ai un peu d’expérience à ce niveau pour avoir la patience. On avance et face à un bon centre de formation comme Rennes, marquer trois buts, ce n’est pas anodin ! On est satisfait, on avait dit qu’il faudrait bien jouer au foot pour exister et on la plutôt bien fait ce matin face au stade rennais. »

La compo de l’ASSE

Delacroix – Harrar, Dodote, Ndiaye, Makhloufi – J. Mouton, El Jamali, Gadegbeku – Kies, Nguessan, Agesilas

Résumé du match contre Hambourg

La première mi-temps est âpre et voit les allemands recolter 4 cartons jaunes. Frustrant ce score nul et vierge à la mi-temps. En seconde période, l’ASSE tente d’accélérer. Axel Dodote et un allemand sont expulsés suite à un début de bagarre. Les Verts vont ouvrir le score sur Penalty grâce à Jules Mouton. L’espoir renaît pour la finale puisque les Verts doivent gagner par deux buts d’écart. Finalement, les hambourgeois vont égaliser sur un penalty également. Lamine Ndiaye redonne l’avantage avant de voir les allemands revenir juste en toute fin de match. Les deux équipes se départageront aux tirs au but. Cette dernière sera ramportée par l’ASSE grâce à Makhloufi, Ndiaye et Dieye.

Ils affronteront demain le Paris FC pour finir 3e !

1-0 peno de Jules Mouton pic.twitter.com/xfX1bGSIL9 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) August 3, 2024