Ce dimanche, la réserve de l’ASSE affrontait le Paris FC pour s’offrir une troisième place potentielle. Alors que les deux équipes s’étaient affrontées lors de la finale la saison dernière, ils se retrouvent cette fois-ci pour la petite finale ! Résumé de la rencontre grâce à poteaux-carrés.

Razik Nedder après Hambourg-ASSE (2-2, 3à2 au TAB) : « C’était un match différent des précédents. On avait la particularité de devoir gagner ce match par 2 buts d’écart pour pouvoir jouer la finale ! On a bossé autre chose sue ce match. Sur les autres matchs, Hambourg jouait court et ressortait les ballons de derrière. Contre nous ils ont fait un bloc bas et on a dû faire face à un vrai combat avec un groupe composé en face essentiellement de 2003. C’est une équipe athlétique et très fort physiquement. On a eu du mal à sortir de ce combat, on a réussi à faire des choses mais l’accumulation des fautes nous a gênées. On a travaillé sur d’autres choses comme la gestion de la frustration et savoir rester focus sur le jeu. Ils ont pris énormément de cartons dont 2 rouges. Nous aussi, on en prend 1 à cause d’une gestion des émotions qui n’est pas bonne. Après, c’est un jeune joueur qui a 17 ans, Axel ça va le faire grandir. Frustré parce qu’on marque 2 buts et ça aurait pu nous qualifier. D’autant que bien qu’il ne soit pas coutumier du fait, Noa (Delacroix) nous fait 2 belles erreurs. Il nous a fait gagner des matchs aussi et cela va le faire grandir. Demain, on jouera à 14h contre le Paris FC. Finir 3e de ce tournoi avec l’équipe aussi jeune qu’on a, ce sera une belle performance et c’est donc l’objectif pour demain ! »

La compo de l’ASSE

Houngbo – Achour, Camara, Ndiaye, Hornech – Gadegbeku, El Jamali, Eymard – Ben Tiba, Nguessan, Dieye.

Résumé du match

Les Verts offrent une opposition de style aux parisiens. L’ASSE a la possession pendant que les parisiens contre. Sur un cafouillage suite à un corner, les joueurs de la capitale ouvrent le score. À la 20e, les Verts egalisent. Sur une ouverture délicieuse de Gadegbeku, Dieye centre fort et le défenseur adverse pousse le ballon dans son propre but. 1-1 ! C’est le score à la pause pour des stéphanois convaincants !

La deuxieme mi-temps offre quelques changements. La sortie de Gadegbeku rend les sorties de balle stéphanoises moins qualitatives. Sur une relance magnifique de Houngbo-civier, Mayilla part et centre à Nguessan qui manque son face à face avec le gardien ! Quelle dommage c’était une énorme occasion ! Finalement à cinq minutes de la fin, Paris FC sur une récupération haute, transperce l’axe stéphanois et passe devant 2-1 ! C’est le score final pour des Verts frustrés.