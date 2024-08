Comme chaque semaine, retour de votre émission, le Sainté Night Club. Votre rendez-vous du lundi soir. L’émission des supporters des Verts. Une heure pour revenir sur la défaite de l’ASSE et commenter les dernières informations du mercato stéphanois. Une actualité riche qui devrait susciter de nombreux débats. L’émission est disponible gratuitement sur Youtube et Twitch. En live ou en différé, on vous attend nombreux. N’hésitez pas à vous abonner !

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Elias – Tim Maymon et Clem Mercato

Chat : Gab

Programme du jour

DEBRIEF : L’ASSE déçoit ? (30’)

– Votre ressenti à chaud sur le score ? Tops et Flops ?

– ODO s’est trompé ? (Nzuzi ?)

– Toujours pas de but cette saison – Manque d’efficacité ou de créativité ?

– Appiah et Abdelhamid (concède le corner sur le 2ᵉ but), des cadres défaillants ?

– Inquiétude ou Patience ? Beaucoup de nouveaux joueurs, il faut créer des automatismes. Retour de Cornud, Moueffek à venir !

Abdul Samed

Bamba

Point sur les départs

Point sur les arrivées

Matchs à venir ! (10’)

– Brest, deux équipes en difficulté ?

– Quel 11 ? Du changement à venir ?

SNC Challenge !

3 questions (pas d’association pour l’instant)

Remerciements et mot de la fin