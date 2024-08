L’ASSE va vivre une semaine de mercato très mouvementée. Un attaquant, un milieu défensif voire un milieu offensif sont attendus dans les prochains jours. Au niveau des départs, plusieurs joueurs pourraient quitter le club après Dylan Chambost (Columbus Crew) ou encore Etienne Green (Burnley). C’est notamment le cas de Mahmoud Bentayg. Explications.

Mahmoud Bentayg proche de quitter l’ASSE

Blessé depuis mi-juillet, Bentayg n’a pris part à aucun match amical durant la préparation estivale. Et il est possible qu’il ne porte plus du tout le maillot Vert cette saison. En effet, des discussions sont en cours avec Zamalek (Egypte) pour le latéral marocain.

Hier soir, le site spécialisé Foot Mercato expliquait : « Le mercato de l’ASSE va être intense jusqu’à la dernière heure. Tant dans le sens des arrivées que des départs, les Verts risquent bien d’être actifs dans l’optique de se maintenir en Ligue 1. En ce sens, Mahmoud Bentayg pourrait quitter la Loire. Auteur d’une belle saison l’an dernier, le natif de Casablanca avait participé à 23 matches dans le Forez et avait contribué à la montée stéphanoise dans l’élite.

Pour autant, le défenseur gauche marocain se dirige vers un départ dans les prochaines heures. En effet, il va s’envoler en Egypte ce mardi pour conclure son prêt à Zamalek selon nos informations. En revanche, rien n’est encore bouclé dans ce dossier alors que les différentes parties doivent se mettre encore d’accord sur place. Le dénouement est proche. »

Les discussions entre Zamalek et Saint-Etienne portent effectivement sur un prêt (avec option d’achat ?), mais un accord total n’a pas encore été trouvé entre les différentes parties. Le OK du joueur, qui est sous contrat jusqu’en juin 2026, est aussi attendu. De son côté, l’ASSE espère boucler ce deal afin de libérer une place dans son groupe professionnel, qui est toujours très chargé.

Crédit photo : asse.fr