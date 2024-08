Ce vendredi à 20h45 aura lieu la première affiche de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Au stade Océane, Le Havre recevra le PSG. Après un interminable feuilleton, la Ligue 1 sera diffusé sur DAZN et BeIN Sports. Les prix annoncés étant très élevés, cela ne convient pas à la majorité des fidèles du championnat français. Bon nombre de supporters songent d’ailleurs à ne pas s’abonner. Dans une interview accordée à l’Equipe, le patron de DAZN a tenu à justifier ces prix.

DAZN : Un tarif trop élevé pour la Ligue 1 ?

29,99 €, 39,99€… vous avez le choix pour suivre la Ligue 1 en intégralité, mais le prix est cepenandant très élevé pour accéder à DAZN qui retransmet en direct huit matchs sur neuf. Le dernier étant assuré par BeIN Sports (15€/mois) et rediffusé par DAZN quelques heures plus tard. Comme vous pouvez le lire dans les médias et sur les réseaux sociaux ces derniers jours, les supporters sont toujours dans l’incertitude. Mais, la solution privilégier ne semble bien pas être celle de souscrire à l’abonnement DAZN.

» Le prix est le résultat de deux facteurs principaux. Le prix que nous payons à la LFP pour les droits et le volume de personnes susceptibles d’acheter ce produit. Ce prix a été établi aussi sur la base de notre expérience sur les marchés voisins et nous estimons qu’il correspond à la valeur de l’offre que nous proposons (L1, Betclic Élite de basket, boxe, MMA, ligues féminines de foot). Mais je veux croire, sans m’engager, que nous pourrions créer d’autres formules d’abonnement à un prix d’entrée plus bas à l’avenir. Mais aussi à des prix plus élevés si on intégrait d’autres droits forts à notre catalogue. «

Une petite quantité de supporters abonnés ?

Pour se justifier le patron de DAZN évoque le prix d’une place dans un stade de Ligue 1. Selon lui, la moyenne la moins chère se situerait entre 50 et 80 euros pour suivre pendant 90 minutes une rencontre du championnat français.

» Bien sûr que cela m’effraie et j’aimerais pouvoir proposer un prix inférieur si je le pouvais. Mais si vous le comparez à un billet de match, combien coûte-t-il aujourd’hui ? Entre 50 et 80 euros en moyenne pour les moins chers. Les prix ont beaucoup augmenté ces dix dernières années et l’inflation touche tout le monde. C’est un très gros investissement pour nous et nous voulons développer une activité durable.

Il y a quelques années, Médiapro a été un véritable fiasco avec une offre proposé à vingt-cinq euros. Cette fois, le prix est encore supérieure. De plus, la chaîne ne propose pas beaucoup de contenu supplémentaire en rapport avec la Ligue 1. Cinq rencontres sur huit sans consultants, aucun avant et après match, pas d’émissions… et même un second écran supplémentaire pour 20€ en plus par mois.

» Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où, après un ou deux ans, nous aurions les mêmes problèmes que d’autres par le passé. […] 29,99 € par mois, pour notre offre en France, est un juste prix. En prenant en compte les différentes formules, nous avons besoin de 1,5 million d’abonnés ne serait-ce que couvrir nos dépenses. Le consommateur doit comprendre qu’il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs. Parce qu’en fin de compte, si cela ne fonctionne pas, qu’est-ce que cela signifiera pour le football français ? Nous devons assurer un minimum de valeur. «