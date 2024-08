Première recrue du mercato estival de l’ASSE, Yunis Abdelhamid n’a pas raté une journée de la préparation estivale. L’ancien capitaine rémois affiche une forme singulière du haut de ses 36 ans. Abdelhamid a disputé cinq des six matchs amicaux de l’ASSE.

Après sept saisons du côté de Reims, Yunis Abdelhamid s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2025. Le défenseur constitue une option de choix dans la charnière d’Olivier Dall’Oglio. 219 rencontres disputées dans l’élite. Le défenseur connaît la Ligue 1 comme le fond de sa poche.

Pourtant, le Stéphanois a connu un parcours atypique avant d’obtenir une chance dans le milieu du football. Hésitant même entre une carrière d’expert-comptable et d’athlète. Yunis Abdelhamid est ainsi revenu sur sa carrière au micro du Progrès.

« Mon objectif était de devenir expert-comptable »

Yunis Abdelhamid n’a pas connu les centres de formation. Découvert sur le tard, le défenseur a accumulé les petites expériences professionnelles en parallèle de ses études de comptabilité. Un parcours formateur, en faveur de ses qualités de leadership.

« Devenir professionnel ? Ce n’était pas forcément prévu. J’ai été jusqu’au Bac +5 dans la comptabilité, mon objectif était de devenir expert-comptable. Tout était calé pour que j’entre dans un cabinet à Montpellier, et c’est là que j’ai eu l’appel d’Arles. J’ai laissé une superbe opportunité professionnelle pour ma passion mais je n’avais aucune certitude. C’était un risque, mais j’ai voulu le prendre car c’était un rêve d’enfant. »

(…) « J’ai aussi travaillé à côté de mes études. (…) J’ai eu la chance de connaître la réalité de la vie et ça aide à relativiser durant les moments difficiles de la carrière. J’ai travaillé comme préparateur de commande en grande surface, comme vendeur dans un magasin de sport, dans le bâtiment avec mes oncles et mon père… (…) Ces expériences sont une bonne piqûre de rappel quand on s’oublie. »

Les débuts du joueur de l’ASSE

« Quand on m’a donné l’opportunité de jouer en Ligue 2, je me suis aussi dit que je n’avais rien à perdre. J’avais fait mes études, je me suis laissé six mois en me donnant à fond pour ne pas avoir de regrets. Et au sixième mois, j’ai fait mes premières minutes en Ligue 2. J’ai été récompensé. C’est comme ça que j’ai construit ma carrière : tout donner pour ne pas avoir de regret. »

(…) « Quand Arles m’appelle, c’est pour jouer en réserve. À aucun moment, le club ne m’a dit que je pouvais espérer plus haut lorsqu’il m’a contacté. Moi, je le pensais. Je voulais voir si la porte pouvait s’ouvrir. (…) J’ai vu que la marche était très haute, mais j’ai continué à m’entraîner et j’ai réussi à faire des groupes jusqu’en décembre où on m’a annoncé ma première titularisation. Ça a été la récompense. »