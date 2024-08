Comme déjà évoqué plusieurs fois sur notre site, DAZN accumule les signes négatifs depuis qu’il a acquis les droits TV de la Ligue 1. Entre un tarif exorbitant, des problèmes techniques, des commentaires au rabais ou encore l’impossibilité de visionner sur plusieurs écrans, DAZN s’est mise toute la France du foot à dos. Un petit signe positif est tout de même envoyé par la plateforme anglaise…

DAZN, la plateforme de streaming sportif, suscite un certain intérêt en France depuis qu’elle a obtenu les droits de diffusion de la Ligue 1. Cependant, comme nous vous l’indiquions il y a peu, le média anglais n’en finit plus de recevoir des critiques négatives sur ses méthodes notamment.

L’un des principaux griefs concerne le tarif mensuel de 29,90 euros pour accéder aux matchs de la Ligue 1, que beaucoup de supporters jugent trop élevé, surtout comparé aux offres précédentes de diffuseurs comme Canal+ ou beIN Sports. Pour des fans habitués à des tarifs plus abordables, cette augmentation représente un obstacle qui ne va pas manquer de faire exploser les abonnements à l’IPTV, qui permet un accès illégal aux rencontres.

DAZN : Ma très chère Ligue 1 !

Le manque de flexibilité dans l’abonnement est également un problème. DAZN propose un forfait global incluant divers contenus sportifs, mais tous les abonnés ne recherchent pas nécessairement cette diversité. Certains préféreraient une offre plus ciblée, leur permettant de payer uniquement pour les matchs de la Ligue 1 sans avoir à souscrire à d’autres contenus qu’ils n’utilisent pas. C’est clairement une volonté de maximiser les revenus sans tenir compte des besoins spécifiques des utilisateurs.

Des problèmes techniques, tels que des interruptions de flux et des baisses de résolution, ont été signalés, suscitant de la frustration parmi les utilisateurs. Ces incidents, bien que non systématiques, sont d’autant plus inacceptables que le service est payant et cher, et que les attentes en matière de fiabilité sont donc élevées.

La gratuité s’invite sur DAZN !

Pour les consommateurs habitués aux diffuseurs classiques, l’expérience DAZN manque parfois de richesse. Les commentaires, les analyses d’après-match et les émissions dédiées aux clubs ou aux joueurs ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu’offraient les chaînes comme Canal+, beIN Sports ou même Amazon Prime. DAZN se concentre principalement sur la diffusion des matchs, sans vraiment s’investir dans des programmes complémentaires qui pourraient enrichir l’expérience des abonnés. De plus, DAZN ne proposera pas de multiplex de Ligue 1 avec un canal dédié, et les matchs du dimanche à 17h ne seront pas commentés sur site, ce qui est perçu comme un service low cost.

Pour contrer ce flot de critiques, DAZN a décidé de passer à l’offensive en proposant une rencontre gratuite lors de la 1ère journée. Alors que nombreux ont cru qu’une rencontre par journée serait gratuite, la plateforme britannique a rapidement démenti en évoquant une opération ponctuelle. Évidemment, il s’agira de s’inscrire à DAZN pour en bénéficier… Commencera alors une campagne en direction de ceux qui n’auront pas encore souscrit…