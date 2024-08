Les Jeux Olympiques ont rythmé l’été du côté de la Ville de Saint-Etienne. Plusieurs rencontres de football se sont déroulées à Geoffroy-Guichard. Cette parenthèse, enchanté, a suivi une saison qui s’est terminée en apothéose pour l’ASSE avec la montée en Ligue 1. Les derniers mois ont été très importants pour la boutique et le musée qui ont pu profiter de cet élan populaire.

Dans son édition du jour, Le Progrès revient sur l’après remonté et le temps des Jeux Olympiques. Cette dernière période a forcément eu un impact sur le musée et les visites de stade. Durant deux semaines, musée et visite du stade ont dû être complètement stoppés. Le responsable du musée Laurent Chastelière s’est confié : » Cela nous a privés d’une partie du public traditionnel qui vient durant les vacances, en s’arrêtant sur la route à l’aller ou au retour « .

Le 02 août dernier, les visites ont pu reprendre avec une affluence considérable de 150 personnes. Une bonne nouvelle pour le club.

» Il y a pas mal de personnes qui attendaient que les visites de stade rouvrent pour pouvoir venir au musée, car elles souhaitent faire les deux. Donc depuis le jeudi 8 août, c’est bon, l’affluence devrait augmenter «

La boutique de l’ASSE fait sensation !

Le 07 juillet dernier, les nouveaux maillots ont été dévoilés. Plus d’un mois après la montée de l’ASSE en Ligue 1. Le responsable merchandising du club est satisfait de l’affluence de ces dernières semaines, même lorsque les maillots n’étaient pas encore sortis. » On surfe encore sur la bonne fin de saison dernière. Cela ne s’est jamais arrêté et c’est très bien « .

Contrairement au musée, la boutique n’a jamais été fermée cet été. Lorsque les nouveaux maillots sont arrivés, ils ont eu un véritable succès. En rapport aux saisons précédentes, l’ASSE réalise de meilleurs chiffres de ventes. » C’est au-dessus de ce qu’on avait pu faire sur les années précédentes. À la louche, je dirais deux fois plus «

Le championnat reprendra le 24 août à Geoffroy-Guichard. Bien que le club sera privé de ses deux kops, la boutique devrait observer une forte affluence pour ce match du retour de la Ligue 1 à Saint-Etienne.