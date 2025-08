Invaincu de la préparation estivale, l'EA Guingamp a confirmé son statut de leader en Ligue 2 pour la saison prochaine. Candidats à la montée la saison précédente, ceux qui se sont fait sortir par Dunkerque en Play-off postulent une nouvelle fois au haut du tableau.

Une préparation au petit oignon pour le pensionnaire de Ligue 2

À une semaine de la reprise, Guingamp a finalisé ses derniers réglages avec un nouveau succès. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés ce lundi par deux buts d'écart face au Stade Briochin (3-1). "On a obtenu des résultats encourageants par les moyens qui sont les nôtres aujourd’hui", a alors déclaré le technicien de l'En Avant avant la rencontrre selon des propos rapportés par Ouest France.

Un ultime succès, qui confirme la bonne forme de l'EAG durant leur préparation débutée le 26 juin dernier. Les Guingampais retrouvaient en effet le goût de la victoire face à l'US Avranches en juillet dernier (2-0), juste avant d'enchaîner face aux FC Nantes (Ligue 1, 2-1). Et si les hommes de Sylvain Ripoll concédaient le nul face à Concarneau (N1, 2-2) et Lorient (L1, 1-1), ces derniers sont restés invaincus tout l'été.

Pourtant, ce lundi, ce sont face à des Briochins combatifs que les pensionnaires de Ligue 2 ont été confrontés. Mais sans broncher. L'EAG n'a pu confirmer sa suprématie qu'en seconde mi-temps (buts 52', 57').

En cinq rencontres, les Guingampais ont inscrit 10 buts pour en encaisser seulement la moitié. Un mois de juillet encourageant pour l'EAG. Sans doute moins pour l'ASSE ... qui, après Montpellier, Troyes et Reims, voit un nouveau concurrent confirmer son statut.

Un mois de juillet concluant pour Guingamp

Victoire 2-0 contre l'US Avranches (N2)

Victoire 2-1 contre le FC Nantes (L1)

Nul 2-2 contre l'US Concarneau (N1)

Nul 1-1 contre le FC Lorient (L1)

Victoire 3-1 contre le Stade Briochin (N1)

Mais un mercato rouge et noir qui traine de la patte ...

Toutefois, si la préparation se révèle fructueuse, l'effectif de Sylvain Ripoll est loin d'être stabilisé. Déjà amoindri par le départ de 11 joueurs, le club costarmoricain n'a toujours pas dépensé le moindre centime cet été. Une situation aux antipodes de l'ASSE avec ces 11 millions d'euros posés sur la table.

Le départ d’Hugo Picard vers la MLS, bien que prévisible, constitue une perte notable tant le jeune joueur promettait. Plus surprenant, en revanche, le transfert d’Enzo Basilio, gardien titulaire et élément clé de la saison passée, a redistribué les cartes à un poste stratégique. Et pourtant, des joueurs jugés transférables comme Jacques Siwe, Kalidou Sidibé ou Alpha Sissoko n’ont finalement pas trouvé preneur, et restent pour le moment dans l’effectif.

Le portier Ortolá, le milieu Matoumona, les jeunes N’Landu et Abdallah, ou encore le latéral Koffi, sont venus étoffer les rangs d’un groupe largement remanié. Mais ces renforts ne suffisent pas encore à compenser les départs en masse. Tandis que Rayan Ghrieb, révélation de la saison passée, chercherait un point de chute.

Comme si cela ne suffisait pas, Sylvain Ripoll devra également composer sans Sohaib Nair. Touché à la cheville, le joueur devrait subir une opération chirurgicale qui l’éloignera des terrains pour environ trois mois.

Tout laisse croire que la seconde quinzaine d'août sera décisive du côté de Guingamp, futur concurrent de l'ASSE pour l'accession à la Ligue 1 et adversaire des Verts le 26 setpembre prochain.