Les dix-huit équipes du championnat de Ligue 2 observent une coupure de trois semaines en raison de la trêve internationale. Un véritable casse-tête pour l'ensemble des clubs professionnels : comment gérer cette période avec un nombre d'absents plus ou moins important ? Rodez, prochain adversaire de l'ASSE, a décidé de programmer une rencontre amicale !

Plusieurs joueurs de Ligue 2 s'apprêtent à rejoindre leur sélection. Du côté de l'ASSE, ils seront une grosse dizaine à quitter l'Étrat. Un vrai casse-tête pour Ian Cathro et son staff, qui vont devoir trouver le meilleur moyen de poursuivre le travail entrepris cette saison. Cette semaine, les Verts vont notamment s'entraîner jusqu'à mercredi avant de bénéficier de quelques jours de repos.

Du côté de Rodez, on observe moins de départs. Ryan Ponti, piston ruthénois, rejoint notamment Madagascar pour disputer plusieurs rencontres. Le club a donc décidé de miser sur la continuité en programmant une rencontre amicale face à l'Inter Escaldes, pensionnaire d'Andorre qualifié pour la phase de ligue de l'UEFA Conférence Ligue.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Rodez espère trouver la bonne formule

Invaincu depuis presque un an à domicile, Rodez s'est incliné pour la première fois en Ligue 2 sur sa pelouse face à Grenoble. De nouveau à domicile lors de la journée suivante, les hommes de Didier Santini ont de nouveau goûté à la défaite (3-4) devant leur public.

De retour à la compétition le 10 octobre à 20h dans le Chaudron, les Ruthénois vont d'abord disputer un test au Stade Paul-Lignon. Le match face à l'Inter Escaldes est prévu le samedi 3 octobre à 15h, soit une semaine avant de défier l'ASSE. Une rencontre qui tombe à pic et qui permettra aux joueurs de remonter progressivement en intensité face à une équipe compétitive qui reste sur deux succès consécutifs en championnat.

Mais que va faire l'ASSE ?

Dans les rangs stéphanois, la question se pose également ! Ian Cathro est privé d'une grande partie de ses cadres retenus en sélection :

Gardien : Mamour Ndiaye

Défenseurs : Ben Old, Sohaib Naïr, Kévin Pedro

Milieux de terrain : Nadir El Jamali, Áron Csongvai, Tamar Svetlin

Attaquants : Irvin Cardona, Augustine Boakye, Adam Baallal, Zuriko Davitashvili

En conférence de presse d'avant-match avant le déplacement à Metz, Ian Cathro avait évoqué la gestion de cette période :

« Cette période de trêve internationale a déjà été évoquée en interne pour essayer d'en tirer le meilleur parti. On va notamment essayer d'incorporer des joueurs du centre de formation à nos entraînements, et ce sera aussi l'opportunité pour nous de les connaître et pour eux de se rapprocher du groupe professionnel. »

Le coach de l'ASSE espérait également qu'un match amical soit calé avant de recevoir Rodez :

« Cette trêve va être particulière et assez différente en fonction de chaque joueur. On va essayer d'avoir un match amical pendant cette période. Pour le moment, ce n'est pas confirmé, donc on va en rester là. »

À l'heure actuelle, rien n'a été arrêté du côté du Forez ! Il faudra donc surveiller les prochains jours avec attention. L'objectif sera de savoir si un test-match sera programmé avant la réception de Rodez le 10 octobre.