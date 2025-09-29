L’ASSE a concédé une douloureuse défaite 3-2 face à Guingamp dans un Chaudron bouillant. Après un scénario tendu et riche en rebondissements, les Verts voient leur série d’invincibilités s’interrompre et leur fauteuil de leader de Ligue 2 leur échapper. Retour sur les trois enseignements de cette rencontre.

L’ASSE est entrée timidement dans son duel face à Guingamp. Stassin s’est vite illustré à l’entrée de la surface, mais son ballon perdu a offert une première bouffée d’air aux Bretons. Dans la foulée, Hatchi a inquiété Larsonneur, avant que Nadé ne s’interpose. Peu après, Stassin a bien failli ouvrir le score sur une passe d’Annan, mais Gomis a sauvé les siens d’un tacle décisif.

Geoffroy-Guichard a vibré sur une lourde frappe de Jaber, contrée in extremis par Stassin lui-même. Et comme souvent, c’est le réalisme adverse qui a fait basculer la rencontre : Hemia a profité d’un ballon mal repoussé pour tromper Larsonneur avec l'aide de Lamba. La tension est montée d’un cran avant la pause, mais les Verts ont trouvé l’égalisation grâce à Boakye, dont la frappe déviée a fait exploser le Chaudron.

En seconde période, Guingamp a repris l’avantage à la 67e minute par Nlandu, opportuniste sur un ballon repoussé plein axe par Larsonneur. Horneland a alors injecté de la fraîcheur offensive, mais Stassin s’est heurté à Bartouche, vigilant sur sa ligne. Alors que l’ASSE poussait pour revenir, Ahilé a scellé le sort du match en inscrivant le 3-1, déclenchant la colère stéphanoise. Bernauer, hors de lui, a été expulsé après avoir envoyé le buteur guingampais à terre.

Réduits à dix, les Verts ont tout de même réduit l’écart par Nadé dans les arrêts de jeu, sans pouvoir empêcher une désillusion majeure : défaite 3-2 à domicile et une série d’invincibilités brisée.

L’ASSE n’est plus invaincue et perd son fauteuil de leader

Jusqu’ici, les Verts affichaient une régularité impressionnante malgré un contenu pas toujours plaisant. Mais face à Guingamp, l’équipe d’Horneland a craqué à domicile, confirmant que la Ligue 2 ne pardonne aucune baisse de régime. Avec cette défaite, l’ASSE abandonne sa première place et laisse Troyes devant.

Le Chaudron, pourtant en fusion après l’égalisation de Boakye puis la réduction du score de Nadé dans les arrêts de jeu, a vu son équipe trop fébrile dans les moments clés. Perdre son invincibilité à Geoffroy-Guichard est un coup dur symbolique pour un groupe qui avait bâti sa force sur la confiance.

Un défi tactique perdu par Horneland

Face au bloc compact mis en place par Guingamp, le coach stéphanois n’a pas trouvé la solution. Les Verts n'ont pas su se procurer des occasions, ils ont manqué de justesse et de variation offensive. Les changements opérés en seconde période n’ont pas inversé la tendance, laissant le contrôle aux Bretons.

Horneland a semblé subir les événements plutôt que les anticiper, notamment après l’expulsion de Bernauer qui a définitivement condamné l’ASSE. Ce revers tactique montre que l’équipe doit encore progresser dans la gestion des matchs fermés et tendus.

Une fatigue et un état d’esprit défaillant

La nervosité affichée par les Stéphanois a également pesé lourd. L’altercation entre Nadé et Hatchi, puis la réaction de Bernauer après le but d’Ahilé, ont illustré une perte de sang-froid préjudiciable. Ce samedi soir, les différentes réactions ont montré que les stéphanois ne savaient pas réagir aux provocations lorsqu'ils sentaient le match leur échapper.

La fatigue accumulée semble également avoir pesé, avec un manque d’intensité et de lucidité dans les duels. Si le Chaudron a vibré sur les éclairs de Stassin ou les tentatives de Jaber, l’ensemble est resté trop brouillon. Eirik Horneland n'a fait qu'un seul changement dans son onze de départ après le déplacement à Amiens, 8 des 11 titulaires stéphanois étaient alors alignés pour la 3ᵉ fois en 7 jours. Les Verts ont clairement eu du mal à mettre du rythme dans le jeu face aux bretons. L’ASSE devra vite retrouver sérénité et fraîcheur mentale pour rester dans la dynamique de la montée mais il n'y a pas péril en la demeure.