La Ligue 2 a changé de visage depuis que l’ASSE l’a quittée en juin 2024. Avec seulement 11 équipes en commun avec la saison passée, Saint-Étienne découvrira une version remodelée du championnat.

La saison 2025-2026 marquera une nouvelle ère pour la Ligue 2. La réforme actée par la LFP a réduit le nombre de clubs participants de 20 à 18. Cette évolution structurelle, censée élever le niveau général du championnat, redistribue aussi complètement les cartes pour les anciens pensionnaires. Si la VAR reste absente et que Bein Sports conserve les droits TV, le paysage sportif, lui, a été largement bouleversé.

L’ASSE, fraîchement reléguée, ne retrouvera que 11 équipes affrontées sous l’ère Olivier Dall’Oglio lors de la saison 2023-2024 : Ajaccio, Dunkerque, Annecy, Grenoble, Bastia, Rodez, Laval, Amiens, Guingamp, Pau et Troyes.

Des retrouvailles manquées avec plusieurs poids lourds

Exit Auxerre, Angers, Bordeaux, Caen, le Paris FC ou encore Valenciennes. Pour diverses raisons — montées en Ligue 1, relégations administratives ou sportives — ces clubs ne croiseront pas la route des Verts en 2025-2026. Tout comme QRM et Concarneau ne seront pas au programme.

Cette évolution pourrait jouer sur le niveau global du championnat. La présence accrue de clubs historiques comme Nancy, Le Mans ou Montpellier pourrait offrir un visage plus hétérogène à cette Ligue 2 nouvelle formule, entre espoirs renaissants et habitués au ventre mou.

Seul deux incertitudes restent : connaître les deux derniers pensionnaires : Clermont ou Boulogne et Metz ou Reims.

Des oppositions connues mais un contexte inédit pour l'ASSE

Malgré l’absence de « vraie » découverte cette saison — l’ASSE ayant déjà croisé tous ses adversaires dans un passé plus ou moins récent —, le contexte global change totalement. Finies les rivalités de 2024 contre les mastodontes de la division. Place à un championnat plus condensé, potentiellement plus homogène, où chaque point pèsera encore un peu plus lourd.

Il ne faudra pas longtemps aux Verts pour s’adapter à ce nouvel environnement. Le moindre faux pas pourra coûter cher dans une course à la remontée immédiate qui s’annonce serrée, notamment avec des clubs comme Metz ou Reims qui ambitionnent également un retour express dans l’élite.

L’ASSE entre donc dans une saison piégeuse, où le danger viendra peut-être de là où on ne l’attend pas. Car si les noms peuvent paraître familiers, la dynamique de la Ligue 2, elle, est bel et bien nouvelle.