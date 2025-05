Seulement quelques jours après la relégation de l'ASSE en Ligue 2, la préparation de la future saison dans l'antichambre de l'élite du football français se prépare déjà. Alors que les joueurs sont en vacances, la direction sportive s'attèle déjà à l'organisation de la préparation estivale. Les contours de celle-ci ont été dévoilés.

32. c'est le nombre de jours de repos qu'auront les joueurs de l'ASSE encore sous contrat auront avant de reprendre le chemin de l'entraînement. Exception sera faite pour les joueurs appelés en sélection dans les prochaines semaines. Mais pour la majorité donc, la reprise est fixée au... 19 juin. Eirik Horneland et son staff attendront les joueurs pour se tourner vers une nouvelle saison en Ligue 2.

Mais quels joueurs seront présents pour cette préparation ? Certainement pas les joueurs en fin de contrat et qui ne rempileront pas (Wadji, Fall, Abdelhamid, Ekwah). Quid des joueurs en fin de prêt mais qui plaisent au coach et qui disposent d'une option d'achat (Bernauer, Cardona) ? Et ceux formés au club comme Mouton et Pétrot ? À ces incertitudes, il faudra nécessairement ajouter les internationaux s'ils sont convoqués (Batubinsika, Davitashvili, Old, Stassin...) et qui reviendront plus tard.

Les joueurs de retour de prêt, seront eux attendus : Darling Bladi, Beres Owusu, Karim Cissé, Ayman Aiki et Jibril Othman. Et qui sait, d'ici là, des joueurs auront déjà quitté le club ou des recrues seront arrivées, puisque le mercato estival ouvre ses portes le 10 juin 2025.

Quoi qu'il en soit, si le programme des matchs amicaux n'a pas encore été dévoilé, les contours de la préparation estivale de l'ASSE a été communiqué. Deux stages seront au programme, ainsi qu'au moins quatre rencontres amicales, reste à savoir l'identité des adversaires et les lieux de villégiature des Verts pendant cette préparation qui s'étirera jusqu'au 8 août, date du lancement de la saison 25/26 de Ligue 2.